قربص: حجز زورق مطاطي على متنه 10500 علبة سجائر معدة للتهريب

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-31 11:21:53

- تمكن أعوان الحرس البحري بسيدي الرايس التابع لإقليم الحرس الوطني بنابل امس الثلاثاء من حجز زورق مطاطي بشاطئ قربص على متنه 10 آلاف و500 علبة سجائر معدة للتهريب إلى إيطاليا وكمية من البنزين، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسلة (وات) بالجهة.وأوضح المصدر ذاته ان "قيمة المحجوز في هذه العملية التي تمت على إثر عملية تمشيط بالجهة قدر ب187 ألف دينار".فتح/باشا