Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Hallet Layali  
Régions

قربص: حجز زورق مطاطي على متنه 10500 علبة سجائر معدة للتهريب

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - تمكن أعوان الحرس البحري بسيدي الرايس التابع لإقليم الحرس الوطني بنابل امس الثلاثاء من حجز زورق مطاطي بشاطئ قربص على متنه 10 آلاف و500 علبة سجائر معدة للتهريب إلى إيطاليا وكمية من البنزين، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته ان "قيمة المحجوز في هذه العملية التي تمت على إثر عملية تمشيط بالجهة قدر ب187 ألف دينار".
فتح/باشا



Publié le:2017-05-31 11:21:53

cadre-3d92084f8867eddada53605c74651240-2017-05-31 11:21:53
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 143445



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12330,2

  • (29 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,72500 DT        1$ =2,44181 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 mai)   148,8 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143445 1316|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires