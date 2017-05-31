قربص: حجز زورق مطاطي على متنه 10500 علبة سجائر معدة للتهريب

بــاب نــات
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تمكن أعوان الحرس البحري بسيدي الرايس التابع لإقليم الحرس الوطني بنابل امس الثلاثاء من حجز زورق مطاطي بشاطئ قربص على متنه 10 آلاف و500 علبة سجائر معدة للتهريب إلى إيطاليا وكمية من البنزين، وفق ما أكده مصدر أمني مسؤول لمراسلة (وات) بالجهة.
وأوضح المصدر ذاته ان "قيمة المحجوز في هذه العملية التي تمت على إثر عملية تمشيط بالجهة قدر ب187 ألف دينار".
فتح/باشا
Publié le:2017-05-31 11:21:53
Par:Nouri (Switzerland )
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