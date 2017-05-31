تشكيلة عسكرية تشتبك مع مجموعة ارهابية بجبل سمامة

Mercredi 31 Mai 2017



بــاب نــات - اشتبكت تشكيلة عسكرية على الساعة الخامسة من صباح اليوم الاربعاء، بعناصر إرهابية مسلحة، وتمكنت من حجز سلاح كلاشنكوف ومخزني سلاح كلاشنكوف و60 خرطوشة عيار 7.62 مم.



وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، بأن العملية تندرج في إطار تعقب المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل السمامة، مضيفا أنها متواصلة لتعقب المجموعة والعناصر المصابة منها.











Publié le:2017-05-31 11:05:27



cadre-d6512b27b6bfaad5a7a32a35d2d4fee0-2017-05-31 11:05:27