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تشكيلة عسكرية تشتبك مع مجموعة ارهابية بجبل سمامة

Mercredi 31 Mai 2017
بــاب نــات - اشتبكت تشكيلة عسكرية على الساعة الخامسة من صباح اليوم الاربعاء، بعناصر إرهابية مسلحة، وتمكنت من حجز سلاح كلاشنكوف ومخزني سلاح كلاشنكوف و60 خرطوشة عيار 7.62 مم.

وأفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، بأن العملية تندرج في إطار تعقب المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل السمامة، مضيفا أنها متواصلة لتعقب المجموعة والعناصر المصابة منها.





Publié le:2017-05-31 11:05:27

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2 de 2 commentaires pour l'article 143443

Mandhouj  (France)  |Mercredi 31 Mai 2017 à 12h 02m |           
"طالع للجبل العالي، طالع نصطاد الجردان، اللي غدروا الشهيد الغالي، نذبحهم ذبح الخرفان.. طالع و كفني على أكتافي مصور فيه نجمة و هلال.. تهنى على ترابك ما تخافي يا تونس عندك رجال..."

RESA67  (Mauritius)  |Mercredi 31 Mai 2017 à 11h 17m |           
Mettez le feu à la forêt et qu'on s'en débarrasse une fois pour toute. Les arbres repousseront.



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