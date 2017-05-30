الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي يوضح: استغلال إذاعة (أمل) للتردد 93.4 يتم بصفة غير قانونية

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 17:40:46

- أكد الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، أن استغلال إذاعة (أمل) للتردد 93.4 ميغاهيرتز يتم بصفة "غير قانونية" وأن هذا التردد مسجل بمعدد الإرسال بمركز الإرسال الإذاعي والتلفزي ببوقرنين.وعلى خلفية تصريح سابق لرئيس مساعد النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية، صلاح الفورتي، قال فيه "إن التشويش على بث إذاعة (أمل) غير قانوني، ويعد إجراء تعسفيا على الإذاعات الجمعياتية المهمشة التي تشكو من ضعف الامكانيات"، أوضح الديوان في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن "إسناد الترددات لفائدة الإذاعات الحاصلة على تراخيص إحداث واستغلال قناة إذاعية من قبل الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري، يتم من طرف الديوان، باعتباره مشغل شبكات البث والإرسال، على معنى أحكام الفصل 91 من مجلة الإتصالات".وأضاف الديوان، أنه "سيتم تشغيل الترددات المسجلة بمعدد الإرسال ببوقرنين بما في ذلك التردد 93.4 ميغاهرتيز، حسب الحاجيات الفنية لتوسيع مجال بث بعض الإذاعات الخاصة، على إثر حصولها على تراخيص من قبل الهايكا"، داعيا إذاعة (أمل)، إلى "تسوية وضعيتها في ما يخص الحصول على ترخيص لاستغلال تردد عبر الإتصال بالهيئات المختصة، طبقا للتراتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل".وكان الفورتي أفاد في تصريح أدلى به أمس الإثنين، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه "تم انتزاع الذبذبة التي تستغلها إذاعة (أمل)، منذ سنتين، ومدها لإذاعة تجارية قررت غزو العاصمة، مقابل مبالغ مالية هامة وذلك بقرار من الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي".يشار إلى أن إذاعة (أمل) تقدم نفسها على أنها "إذاعة مختصة وحاملة لقضية ذوي الإعاقة والفئات المهمشة".حلا