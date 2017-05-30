آفاق تونس يدعو وزراء الحكومة إلى تكثيف الجهود في الحرب ضد الفساد

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 16:41:10

- دعا حزب آفاق تونس كل وزراء الحكومة، كل في مجال تدخله إلى تكثيف جهود الرقابة ومواصلة الارتقاء بآداء كافة القطاعات ومزيد ترشيد حوكمتها والتصدي بقوة لكل مظاهر التسيب، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون دون تردد أو انتقائية لردع المتجاوزين .وجدد الحزب، في بيان له اليوم الثلاثاء وعلى إثر الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي السبت الماضي، مساندته الكاملة لمجهودات الحكومة في مواجهة آفة الفساد وتشبثه بالذهاب بهذه الحرب إلى أقصى مداها لتشمل كل القطاعات بما فيها السياسية والاقتصادية والإعلامية والقضائية.وبين أن تفعيل القوانين وتمكين الجهاز القضائي بما يلزم من الإمكانيات البشرية والمادية للإسراع في فصل القضايا المنشورة هي أهم عوامل إنجاح الحرب المعلنة على الفساد على ضوء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة .واعتبر أنّ نجاح عمل الحكومة لا يتوقف على اجتثثاث ظاهرة الفساد فحسب وإنما بمواصلة وضع وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية العميقة التي يتطلبها الوضع الإقتصادي والإجتماعي للبلاد، ومنها ترشيد منظومة الدعم والإصلاح الإداري وتحرير المبادرة.كما طالب مختلف مكونات المجتمع السياسي والمدني بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية التي انبنى عليها اتفاق قرطاج وتغليب المصلحة العليا للدولة في مواجهة المخاطر الداخلية والخارجية.ليلى