معالجة مشاريع معطلة مباشرة بمركز ولاية الكاف في اطار اليوم المفتوح لدعم الاستثمار الخاص

Mardi 30 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-30 19:06:44

- تمكنت مصالح ولاية الكاف المعنية بموضوع الاستثمار اليوم الثلاثاء، من معالجة 35 مشروعا معطلا او يلاقى صعوبات، من جملة 65 مشروعا تقدم بها اصحابها الى ذات المصالح، وذلك في اطار اليوم المفتوح لدعم الاستثمار الخاص.وتم في هذا الاطار دراسة المشاريع حالة بحالة، بعد تقديم عروض من طرف اصحابها، واستعراض اهم الصعوبات التى يعترضها الباعثون ومنها الصعوبات الادارية ومصادر التمويل، وتقديم الحلول الملائمة لها، وتحديد موعد زمني لتقديم الاجابات، ومتابعة القرارات التى تم اتخاذها في الغرض.وستعقد جلسة علنية ثانية بحضور كل الادارات وهياكل المساندة والمؤسسة المالية، يوم الجمعة القادم، لاستكمال النظر في باقي المشاريع المعطلة.واكد والي الكاف الشاذلي بوعلاق بالمناسبة على "اهمية هذا التمشي في معالجة المشاريع المقترحة او المعطلة"، داعيا كل الاطراف الى "تحمل مسؤوليتها وتحديد جدول زمني محدد لتقديم الحلول وتنفيذها مع تكليف خلية متابعة تكون كمخاطب وحيد في الغرض".ج طي/باشا