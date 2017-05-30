رئيس الجمهورية يستقبل محمد الناصر

وأفاد محمد الناصر أن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد ونتائج مشاركة رئيس الجمهورية في قمة الدول السبع الكبار بايطاليا والتقدير الرفيع الذي حظيت به تونس في شخص رئيس الدولة وهو ما يعبّر عن ثقة قادة الاقتصادات الكبرى في العالم والهيئات المالية الدوليّة في المسار الديمقراطي للبلاد وقدرتها على النجاح في رفع مختلف التحديّات الأمنيّة والتنمويّة.
كما أضاف رئيس مجلس نواب الشعب أن اللقاء كان مناسبة للتأكيد على الدعم الواسع الذي حققته حكومة الوحدة الوطنية في حملتها الاخيرة لمحاربة الفساد والتهريب والتي لاقت تأييدا شعبيّا وسياسيا غير مسبوقين وساهمت في الرفع من منسوب ثقة التونسيين في أجهزة الدولة ومؤسساتها، داعيًا جميع الأطراف إلى تعزيز هذه الهبّة التضامنيّة من أجل تحقيق أولوياتنا الوطنية التي نصّت عليها وثيقة قرطاج.
Publié le:2017-05-30 14:10:44
Par:jamjam (Tunisia )
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