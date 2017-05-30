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Politique

رئيس الجمهورية يستقبل محمد الناصر

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الثلاثاء 30 ماي 2017 رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر
وأفاد محمد الناصر أن اللقاء استعرض الوضع العام بالبلاد ونتائج مشاركة رئيس الجمهورية في قمة الدول السبع الكبار بايطاليا والتقدير الرفيع الذي حظيت به تونس في شخص رئيس الدولة وهو ما يعبّر عن ثقة قادة الاقتصادات الكبرى في العالم والهيئات المالية الدوليّة في المسار الديمقراطي للبلاد وقدرتها على النجاح في رفع مختلف التحديّات الأمنيّة والتنمويّة.

كما أضاف رئيس مجلس نواب الشعب أن اللقاء كان مناسبة للتأكيد على الدعم الواسع الذي حققته حكومة الوحدة الوطنية في حملتها الاخيرة لمحاربة الفساد والتهريب والتي لاقت تأييدا شعبيّا وسياسيا غير مسبوقين وساهمت في الرفع من منسوب ثقة التونسيين في أجهزة الدولة ومؤسساتها، داعيًا جميع الأطراف إلى تعزيز هذه الهبّة التضامنيّة من أجل تحقيق أولوياتنا الوطنية التي نصّت عليها وثيقة قرطاج.




Publié le:2017-05-30 14:10:44

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