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Politique

الإعلان عن تأسيس حزب سياسي جديد يحمل إسم ''حزب حركة تونس للجميع''

Mardi 30 Mai 2017
بــاب نــات - أعلنت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أنه تم تأسيس حزب سياسي جديد يحمل إسم "حزب حركة تونس للجميع"، وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسي.

وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن هذا الحزب أسسه كل من المولدي العويشاوي وأنور رورو وفاكر سفسافي.
يذكر أن "العدد الجملي للأحزاب السياسية بتونس قد بلغ 204 أحزاب"، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.



Publié le:2017-05-30 13:57:31

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