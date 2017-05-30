رئيس البرلمان يدعو الشاهد إلى جلسة عامة في أقرب الآجال لمناقشة مسار مكافحة الفساد

وبين رئيس البرلمان في كلمته في افتتاح الجلسة العامة صباح اليوم الثلاثاء أن الوضع العام بالبلاد تميّز طيلة الأسبوع الفارط بمبادرة رئيس الحكومة في إطار تجسيم خطة وطنية لمحاربة الفساد والتهريب قائلا إن "هذه المبادرة المتميزة لاقت تأييدا و تشجيعا من قبل الأحزاب والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وأبرزت التضامن الوطني من خلال مسيرة سلمية شعبية شارك فيها المواطمون والسياسيون للتعبير عن مساندتهم لمبادرة الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب " .
كما بين أن هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الحكومة كان لها تأثير ايجابي على الرأي العام حيث ساهمت في تفاؤل التونسيين بالمستقبل ورفعت من منسوب الثقة في الدولة ودواليبها وأجهزتها.
وثمن رئيس مجلس نواب الشعب هذه المبادرة داعيا الحكومة إلى مواصلة الجهود من أجل تثبيت علوية القانون وهيبة الدولة والتعجيل في انجاز المشاريع الوطنية التي تستجيب لتنمية الجهات وتشغيل الشباب العاطل عن العمل داعيا الشعب التونسي الى التمسك ب"التضامن الوطني المنعش"، والى مزيد البذل والعمل من اجل تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة.
Publié le:2017-05-30 12:53:50
Par:mandhouj (France )
Sur:الوزير السابق نعمان الفهري ''يجاهر'' بلحظات رومنسية