العثور على جثة البحار التونسي المفقودة قرب السواحل الإيطالية

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات - تم صباح اليوم الإثنين، العثور على جثة البحار التونسي التي كانت مفقودة، على إثر حادثة إصطدام جدت مساء أول أمس السبت، بين مركب صيد كان على متنه 7 بحارة تونسيين، وناقلة غاز يونانية تحمل علم دولة بنما، وذلك في المياه الدولية على بعد 20 ميلا من السواحل الإيطالية.

وأفاد الملحق الإعلامي بوزارة الشؤون الخارجية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الإثنين، بأنه تم إنتشال جثة البحار عرض السواحل الإيطالية، موضّحا أن الوزارة ستعمل على التسريع في جلب الجثامين.



وكانت الوزارة، أكدت في بلاغ لها مساء أمس الأحد، أن البحرية الإيطالية تمكنت من إنقاذ أربعة بحارة تونسيين، وإنتشال جثتي إثنين آخرين، في ما تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على البحار السابع المفقود.

وبينت أن سبب غرق البحارة، يعود إلى حادث إصطدام مركبهم المعد للصيد بناقلة غاز يونانية تحمل علم دولة بنما، مضيفة أنه حال إحاطة الوزارة علما بالحادث، تولت بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، الاتصال بالسلطات الإيطالية لطلب مساعدتها لإنقاذ الناجين من الحادث والبحث عن المفقودين.

كما أشارت إلى أنه تم الإذن بتشكيل لجنة تتكون من عدة وزارات، ستتحول مباشرة الى إيطاليا للتحقيق في ملابسات الحادث، ومتابعة إجراءات البحث عن البحار المفقود، والدفاع عن حقوق المتضررين التونسيين من هذا الحادث.

ليلى







Publié le:2017-05-29 18:30:24

