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Politique

رئاسة الحكومة: لا اتفاق مع أي طرف لحماية من تعلّقت بهم شبهة فساد

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - أكد مصدر من رئاسة الحكومة، أنه لا يوجد إتفاق مع أي طرف حزبي أو سياسي، على حماية أي شخص من الذين تعلقت بهم شبهة فساد أو من الذيم تم إيقافهم مؤخرا، وذلك خلافا لما يتم تداوله في بعض الأوساط السياسية.

وأضاف نفس المصدر، في تصريح أدلى به اليوم الإثنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أي تدخل من أي كان لفائدة هؤلاء الأشخاص سيعرض صاحبه للتبعات القضائية.
يشار إلى أن سلسلة من الإيقافات في صفوف عدد من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في قضايا فساد، كانت إنطلقت يوم الثلاثاء الماضي، وتم وضعهم تحت الاقامة الجبرية في مكان لم يتم الافصاح عنه.

كما كانت لجنة المصادرة أعلنت من جهتها، عن مصادرة أملاك ثمانية رجال أعمال ومهربين، تم إيقافهم أو وضعم تحت الاقامة الجبرية خلال الأسبوع الجاري بتهمة ارتكاب جرائم فساد والمس من أمن الدولة.

وقد شملت عمليات المصادرة المتمثلة في تجميد أرصدة وحجز ممتلكات ومنقولات، كل من منجي بن رباح، وكمال بن غلام فرج، وشفيق الجراية، وياسين الشنوفي، ونجيب بن إسماعيل، وعلى القريوي، ومنذر جنيح، وهلال بن مسعود بشر.

يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صرح مؤخرا بأنه "اختار خوض معركة ضدّ الفساد حتّى النهاية"، طالبا من التونسيين "الوقوف صفا واحدا في هذه المعركة"، قائلا "في الحرب على الفساد ليس هناك خيارات .. إما الفساد وإمّا الدولة.. إمّا الفساد وإمّا تونس .. ". وتابع الشاهد قوله "أنا مثل جميع التونسيين إخترت الدولة واخترت تونس، واطمئن الجميع وأقول أنّ الحكومة متحملة مسؤولياتها وستخوض المعركة على الفساد إلى النهاية".
سبل


Publié le:2017-05-29 17:11:53

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2 de 2 commentaires pour l'article 143361

Nouri  (Switzerland)  |Lundi 29 Mai 2017 à 18h 16m |           
الشعب التونسي ليس ضد هذه الحملة ولا هو ضد إيقاف جراية بل يريد الاطمئنان بأنها ستشمل كل الفسّاد في تونس ومنهم من متهم بقضايا أخطر وأفسد من قضايا جراية منهم كمال اللطيف وغيره،
يا سي الشاهد عليك ان تبرز للشعب بانك عادل وصادق في هذه الحملة التي بدأت فيها.

كما يقول المثل
دخول الحمام مش كيف خروجه

Kamelwww  (France)  |Lundi 29 Mai 2017 à 17h 18m |           
والله نتمنى أن يكون هذا الكلام صحيحا وجديا.
يجب الآن على القضاء العسكري أن يكشف بالتفصيل عن كل التهم الموجهة لجراية، وكذلك عن الأسماء التي كشف عنها هذا الأخير.
يبدو أن جراية سيعمل بمقولة: علي وعلى أعدائي.



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