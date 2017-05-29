أعوان منظمة الدفاع عن المستهلك لم يتقاضوا أجورهم من جانفي إلى ماي 2017

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 13:11:58

- أصدر أعوان منظمة الدفاع عن المستهلك بلاغا اليوم الاثنين، وصفوا فيه الظروف المهنية التي يمرون بها بـــــ"الصعبة" وأوضحوا أنهم لم يتحصلوا على أجورهم لأشهر جانفي، وفيفري، ومارس، وأفريل، وماي لسنة 2017، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل.وتذمر أعوان المنظمة كذلك، من عدم حصولهم على منح الإنتاج للثلاثيات الثالثة والرابعة لسنة 2016 والأولى لسنة 2017 إلى جانب عدم خلاص المساهمات بالضمان الإجتماعي لسنة 2017.وحسب المصدر نفسه، تم تمكين المنظمة من القسط الأول لمنحة الدعم منذ تاريخ 2 ماي 2017 بمبلغ 80 ألف دينار، ولكن إمتنع المكتب التنفيذي للمنظمة عن خلاص الأعوان في جميع المستحقات، وتمسك بخلاص أجرة 4 أشهر فقط دون إعتبار الزيادة القانونية.مر/نهل