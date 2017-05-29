الهوارية: الانطلاق في تنظيف الشواطئ استعدادا للموسم الصيفي

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات - انطلقت معتمدية الهوارية منذ منتصف شهر ماي الجاري وعلى غرار بقية معتمديات ولاية نابل في تنفيذ برنامج التنظيف الآلي واليدوي للشواطئ، بالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بنابل، وعدد من مكونات المجتمع المدني، وفق ما صرح به معتمد الهوارية ورئيس النيابة الخصوصية ناجح النوري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة.



واضاف المصدر ذاته ان "الاستعدادات حثيثة لاستقبال الموسم الصيفي والسياحي لاسيما وأنه تم اتخاذ كل التدابير اللازمة بما يضمن الراحة للمصطافين والسياح"، مشيرا إلى أنه "تم عقد عديد الجلسات مع الأطراف المعنية والسلط المحلية بهدف مواجهة مشاكل النظافة والعناية بالمحيط بالجهة".



وفي سياق متصل، أفاد النوري أنه "تم الانتهاء من تعبيد شارع الحبيب بورقيبة بالهوارية على مسافة تناهز 2 كم وبكلفة جملية قدرت ب242 الف دينار"، مؤكدا "تأمين التزود بالماء الصالح للشراب خلال هذه الصائفة بمناطق صاحب الجبل القبلية وسيدي حسون وبوحبيب".

وأشار في السياق ذاته إلى "تقدم أشغال عدد من المشاريع بمعتمدية الهوارية على غرار مشروع تهيئة وتعبيد مسلك سيدي حسون الشمالية الغابة، الذي بلغت نسبة تقدم أشغاله 80 بالمائة، على مسافة 3 كم، وبكلفة جملية قدرت ب884 ألف دينار، وايضا مسلك جسر أبان الذي يمتد على مسافة 6 كم وناهزت نسبة تقدم أشغاله 90 بالمائة بكلفة 1 مليون و75 الف دينار".

فتح/باشا







Publié le:2017-05-29 16:03:17

