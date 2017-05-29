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Justice

قاضي التحقيق يطالب هيئة الحقيقة والكرامة بالنسخة الأصلية لشهادة عماد الطرابلسي

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - علمت اذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق بالقطب المالي طلب من هيئة الحقيقة والكرامة موافاته بالنسخة الأصلية للشهادة المصوّرة التي بثّتها الهيئة مؤخّرا خلال جلسة استماع لعماد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي بهدف الاطلاع على كلّ محتويات الشهادة دون مونتاج.

وعلمن نفس المصدر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة لم يقرّر بعد بشأن الاستجابة لطلب التحقيق في انتظار انعقاد اجتماع المجلس.



Publié le:2017-05-29 12:02:05

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