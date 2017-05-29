قاضي التحقيق يطالب هيئة الحقيقة والكرامة بالنسخة الأصلية لشهادة عماد الطرابلسي

Lundi 29 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-29 12:02:05

- علمت اذاعة موزاييك أن قاضي التحقيق بالقطب المالي طلب من هيئة الحقيقة والكرامة موافاته بالنسخة الأصلية للشهادة المصوّرة التي بثّتها الهيئة مؤخّرا خلال جلسة استماع لعماد الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق بن علي بهدف الاطلاع على كلّ محتويات الشهادة دون مونتاج.وعلمن نفس المصدر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة لم يقرّر بعد بشأن الاستجابة لطلب التحقيق في انتظار انعقاد اجتماع المجلس.