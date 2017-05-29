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Politique

البحرية الإيطالية تنقذ 4 بحارة تونسيين وتنتشل جثتين أخريين والخارجية تتابع إجراءات البحث عن بحار سابع

Lundi 29 Mai 2017
بــاب نــات - تمكنت البحرية الإيطالية من إنقاذ أربعة بحارة تونسيين وانتشال جثث إثنين آخرين في ما تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على البحار السابع المفقود إلى حد الآن (مساء الأحد)، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

وأفاد البلاغ بأن سبب غرق البحارة يعود إلى حادث اصطدام مركبهم المعد للصيد، مساء السبت في المياه الدولية على بعد 20 ميلا من السواحل الإيطالية، بناقلة غاز يونانية تحمل علم دولة بنما، مضيفا أنه كان يقل 7 بحارة تونسيين.
وأوضحت الوزارة أنها حال إحاطتها علما بالحادث تولت بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، الاتصال بالسلطات الإيطالية لطلب مساعدتها لإنقاذ الناجين من الحادث والبحث عن المفقودين.

وذكرت أنه تم الإذن بتشكيل لجنة تتكون من عدة وزارات ستتحول مباشرة للتحقيق في ملابسات الحادث ومتابعة إجراءات البحث عن البحار المفقود والدفاع عن حقوق المتضررين التونسيين من هذا الحادث.
وأضافت وزارة الخارجية، في بلاغها، أن سفارة الجمهورية التونسية لدى روما والقنصلية التونسية ببالارمو تتوليان متابعة تطورات الحادث وتقديم الإحاطة اللازمة للبحارة الناجين والعمل على ترحيل جثماني المتوفين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.
عدل



Publié le:2017-05-29 00:12:53

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