تطاوين: تواصل اعتصام الكامور في انتظار عودة الحوار مع الحكومة

ويشهد المعبر الحدودي ذهيبة- وازن، منذ أسبوع تعطلا في حركته بسبب منع القائمين على المعبر من الجانب الليبي خروج الليبيين على خلفية حالة التوتر التي عاشتها الجهة، منذ الاسبوع الماضي.
ويذكر أن وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بملف التنمية في ولاية تطاوين، عماد الحمامي، كان قد دعا الاسبوع الماضي الى جلسة تفاوضية بمقر وزارته الا انها تأجلت بعد استقالة والي الجهة وتواصل الشغور في هذا المنصب منذ يوم الاربعاء المنقضي.
مر/أم
Publié le:2017-05-28 16:53:48
Par:MedTunisie (Tunisia ) Par Mobile
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