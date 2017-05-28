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تطاوين: تواصل اعتصام الكامور في انتظار عودة الحوار مع الحكومة

Dimanche 28 Mai 2017
بــاب نــات - يتواصل الحراك الاحتجاجي بولاية تطاوين للمطالبة بالتنمية و التشغيل، حيث يستمر اعتصام الكامور بصحراء تطاوين للشهر الثاني على التوالي، الى جانب توجه مجموعة من معتصمي الكامور الى مقر الولاية، ليرابطوا أمامها ، منذ أسبوع، وذلك في انتظار عودة الحوار مع الحكومة وفق ما اكدوه لمراسل وكالة تونس افريقيا للانباء بالجهة.

ويشهد المعبر الحدودي ذهيبة- وازن، منذ أسبوع تعطلا في حركته بسبب منع القائمين على المعبر من الجانب الليبي خروج الليبيين على خلفية حالة التوتر التي عاشتها الجهة، منذ الاسبوع الماضي.
ويذكر أن وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بملف التنمية في ولاية تطاوين، عماد الحمامي، كان قد دعا الاسبوع الماضي الى جلسة تفاوضية بمقر وزارته الا انها تأجلت بعد استقالة والي الجهة وتواصل الشغور في هذا المنصب منذ يوم الاربعاء المنقضي.
مر/أم




Publié le:2017-05-28 16:53:48

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1 de 1 commentaires pour l'article 143322

Mandhouj  (France)  |Dimanche 28 Mai 2017 à 17h 02m |           
الإعتصام الإعتصام حتى سقوط الفساد ...
و تحية لكل مقاوم .



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