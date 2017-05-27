القبض في مجاز الباب بباجة عنصر عائد من بؤر التوتر وإحالته على فرقة مكافحة الارهاب

Samedi 27 Mai 2017



بــاب نــات - تمكنت فرقة الحرس الوطني بمجاز الباب من ولاية باجة من القبض، خلال الأسبوع الجاري، على عنصر عائد من بؤر التوتر مصاب برصاصة على مستوى رجله، وقد تمت إحالته على فرقة مكافحة الارهاب بتونس العاصمة، وفق ما أكده، اليوم السبت، مصدر أمني لمراسلة (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر أن المشتبه به أصيل مدينة مجاز الباب، وقد تم القبض عليه على متن سيارة بمدخل المدينة بعد ورود معلومات استخباراتية على عناصر الامن بالمنطقة، مشيرا إلى أنه تم التأكد من إصابة العنصر المشار إليه آنفا برصاصة في رجله، وإحالته على فرقة مكافحة الارهاب بتونس لمزيد التحري في شأنه.

شريفة/يسر









Publié le:2017-05-27 18:42:29

