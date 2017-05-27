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استئناف النشاط بمصنع الملابس المستعملة بالسرس من ولاية الكاف بعد غلق دام 8 أشهر

Samedi 27 Mai 2017
بــاب نــات - تم، اليوم السبت، استئناف العمل بمصنع معالجة الملابس المستعملة بمدينة السرس من ولاية الكاف بعد غلق دام 8 أشهر، وذلك إثر انتقال ملكية هذه المؤسسة إلى مستثمر خاص يعمل في المجال تمكن من اعادة النشاط إليها.

وأكد صاحب المعمل، شكري الشنيتي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه يأمل في إعادة العمل إلى سالف نشاطه وتطويره ليصل عدد العاملين فيه إلى حدود الـ1000عامل، مؤكدا أنه سيخصص حافلات لنقل العمال القادمين من مدينتي الدهماني والكاف لتيسير تنقل العمال، على حد قوله.

و طالب بضرورة إعادة النظر في الديون المتخلدة بذمة صاحب المؤسسة السابق، وذلك بغية تسريع نشاط الاستثمار وانتداب العملة، مضيفا أن المعمل ينشط في مجال التصدير بنسبة تصل 90 بالمائة جلها على المستوى الأفريقي، حسب قوله.

من جهته، عبّر نائب مجلس الشعب عن الجهة، منجي الحرباوي، الذي يتابع هذا الملف، عن دعمه لصاحب المؤسسة والمشروع والوقوف إلى جانب العاملين بالمؤسسة لمساعدتها على التعافي واستئناف نشاطها بصفة كاملة، قائلا إن "الحكومة تعمل عل مساعدة المؤسسات المتعثرة بالجهة وتجاوز صعوبات وتمكينها من مواصلة نشاطها في أيسر الظروف".
مر/أم



Publié le:2017-05-27 20:10:30

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1 de 1 commentaires pour l'article 143303

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 27 Mai 2017 à 22h 56m |           
باب نات أصبحت تشتغل في تبييض المسخين ... هذا النائب مورط في تسلم راتب من شفيق جرايا و ريحتو نتنت في البلاد تجيب هولنا باب نات مبتسم و تحط تحتو و تنسب له انجازات ... هذا مع أن باب نات تتستر على أسماء النواب الذين يتلقون جرايات و سيارات و برطمانات من عند شفيق جراية ... في حين العديد من المواقع الإخبارية أعطت قائمة النواب الذين يمارسون الدعارة السياسية ...



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