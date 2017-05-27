توزيع عدد من المساكن على عائلات معوزة بولاية سليانة

Samedi 27 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-27 16:34:18

- تولّى محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية مساء امس الجمعة بمقر ولاية سليانة توزيع مفاتيح 12 مسكنا اجتماعيا على مستحقيها من ذوي الاحتياجات الخصوصية ومن العائلات المعوزة بحساب منتفع عن كل معتمدية.وقد تبرّع أحد رجال الأعمال من أهل البر والإحسان ببناء هذه المساكن بكلفة 700 ألف دينار بعد اختيار المستحقين من ارامل ومسنين ومعوقين من غير القادرين على امتلاك سكن لائق بامكاناتهم الذّاتية لضعف حالتهم الاجتماعية.وللاشارة خلفت هذه المبادرة الخيرية التي اقترنت بحلول شهر رمضان الكريم انطباعا حسنا لدى من تابعها من أهالي الجهة وممثلي المجتمع المدني والسلطات الجهوية وأدخلت السرور على المنتفعين.مر