توزيع عدد من المساكن على عائلات معوزة بولاية سليانة

وقد تبرّع أحد رجال الأعمال من أهل البر والإحسان ببناء هذه المساكن بكلفة 700 ألف دينار بعد اختيار المستحقين من ارامل ومسنين ومعوقين من غير القادرين على امتلاك سكن لائق بامكاناتهم الذّاتية لضعف حالتهم الاجتماعية.
وللاشارة خلفت هذه المبادرة الخيرية التي اقترنت بحلول شهر رمضان الكريم انطباعا حسنا لدى من تابعها من أهالي الجهة وممثلي المجتمع المدني والسلطات الجهوية وأدخلت السرور على المنتفعين.
مر
Publié le:2017-05-27 16:34:18
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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