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Politique

هيئة الحقيقة والكرامة تنفي تسجيل جلسة استماع مع صخر الماطري

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - كذّبت هيئة الحقيقة والكرامة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بخصوص تسجيلها لجلسة استماع علنية مع رجل الأعمال صخر الماطري.ونفت ذللك جملة تفصيلا.



وأكّدت الهيئة في بلاغ نشرته على موقعها على الأنترنات, بأن الخبر لا يمتّ للواقع بصلة وبيّنت أن رجل الأعمال المذكور قدّم ملفا لدى الهيئة، وهو لازال في طور الدراسة حيث لم تتوفّر بعد شروط عقد اتفاقية تحكيم ومصالحة بخصوصه.



Publié le:2017-05-26 22:15:16

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