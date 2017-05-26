Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Politique

قايد السبسي يدعو التونسيين إلى التضامن مع الدولة في حربها على الإرهاب والفساد

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - دعا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، مساء اليوم الجمعة، أفراد الشعب التونسي إلى الوعي بحساسية المرحلة والتضامن مع الدولة حتى تنتصر في معركتها المعلنة على عدة واجهات، وخاصة على الإرهاب والفساد.

وعبر رئيس الجمهورية، في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة حلول شهر رمضان، عن أمله في ألا تحصل أية عملية ارهابية أثناء الشهر المبارك، مذكرا بأن الدولة ما تزال بصدد مجابهة آفة الارهاب بالإضافة إلى انطلاقها في التصدي للفساد والتهريب.



واعتبر أن بوادر الانفراج بدأت تلوح بخصوص الوضع الراهن بالبلاد لاسيما بعد تسجيل نسبة نمو بـ 2،1 بالمائة أثناء الثلاثية الأولى من السنة الجارية بالاضافة إلى تسجيل ارتفاع في انتاج الفسفاط بـ 45 بالمائة وارتفاع في مؤشرات السياحة، التي قال إنها حصلت بفضل الشعب التونسي وتضحياته، مشيرا إلى صعوبة الوضع الذي تمر به البلاد المتسم بنسب البطالة المرتفعة وتراجع مؤشرات التنمية.


وتوجه رئيس الجمهورية برسالة طمأنة للشعب التونسي، وقال إن الطمأنينة لن تتحقق إلا بالعمل والتضامن والتماسك.
كما توجه بعبارات التهنئة إلى كافة الشعوب الاسلامية عموما والشعب التونسي خصوصا بمناسبة قدوم شهر رمضان، راجيا أن يكون شهر بركة وتضامن بين مختلف أفراد الشعب التونسي.

وبخصوص الاستعداد لشهر رمضان ذكّر قايد السبسي بالاحتياطات الخاصة التي اتخذتها الحكومة من أجل توفير المواد الغذائية طيلة الشهر الكريم والمجهودات المبذولة من أجل التخفيض في الأسعار، الذي تم بالتعاون مع التجار.
عدل



Publié le:2017-05-26 22:05:07

cadre-68aa2710db021ce351467da417b912d8-2017-05-26 22:05:07
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 143273

MedTunisie  ()  |Vendredi 26 Mai 2017 à 23h 17m | Par           
شيئ يدوخ الفساد معشش في النداء و ممول حملة الرئيس وهو يريد تبيض الفساد و الحبيب عمار من رموز بن علي فيه بطاقة تفتيش يزور الرئيس في قصر قرطاج رمز الدولة شيئ يدوخ

Raisonnable  (Australia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 22h 21m | Par           
ما فهمتش في تونس، الفساد يحب يحارب الفساد؟؟؟ كل ما في الامر كلاب الطيف باركك على كلاب شفيق و قيد على محاربةًالفساد



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143273 6506|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires