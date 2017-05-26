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Politique

تعيينات جديدة بوزارة المالية

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - تم تعيين خليل شطورو رئيسا لديوان وزارة المالية، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، الجمعة.






Publié le:2017-05-26 20:05:33

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