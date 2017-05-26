تأجيل جلسات قضية الهجوم الارهابي على نزل امبريال بسوسة

وأفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، بأن الدائرة قررت الاستجابة لطلب النيابة العمومية بـتأجيل النظر في القضية الى حين استدعاء بقية الأطراف المتضررة من الأجانب والذين لم يتم اعلامهم بموعد المحاكمة، واستدعاء بقية المتهمين الذين هم في حالة سراح.
وأضاف السليطي، أن جميع المتهمين الموقوفين في القضية وعددهم 14 شخصا حضروا جلسة اليوم، في حين لم يحضر الا متهمين اثنين فقط من بين 12 في حالة سراح.
يذكر أن مسلحا أطلق النار عشوائيا على شاطئ خاص بنزل امبريال في سوسة ثم في داخل النزل ، وقتل 38 سائحا أغلبهم من بريطانيا يوم 26 جوان 2015 ، قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الارهابي "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.
مف
Publié le:2017-05-26 18:18:53
Par:mah20 (France )
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