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Justice

تأجيل جلسات قضية الهجوم الارهابي على نزل امبريال بسوسة

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - قررت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس المختصة في جرائم الارهاب ، تأجيل جلسات محاكمة المتهمين في الهجوم الارهابي الذى استهدف في صائفة 2015 نزل امبريال بسوسة الى 3 أكتوبر 2017، ورفض جميع مطالب الافراج التى تقدم بها عدد من محاميي المتهمين خلال الجلسة الأولى التى جرت اليوم الجمعة.



وأفاد مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، بأن الدائرة قررت الاستجابة لطلب النيابة العمومية بـتأجيل النظر في القضية الى حين استدعاء بقية الأطراف المتضررة من الأجانب والذين لم يتم اعلامهم بموعد المحاكمة، واستدعاء بقية المتهمين الذين هم في حالة سراح.

وأضاف السليطي، أن جميع المتهمين الموقوفين في القضية وعددهم 14 شخصا حضروا جلسة اليوم، في حين لم يحضر الا متهمين اثنين فقط من بين 12 في حالة سراح.
يذكر أن مسلحا أطلق النار عشوائيا على شاطئ خاص بنزل امبريال في سوسة ثم في داخل النزل ، وقتل 38 سائحا أغلبهم من بريطانيا يوم 26 جوان 2015 ، قبل أن تقتله قوات الأمن بالرصاص. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الارهابي "داعش" مسؤوليته عن الهجوم.

مف

Publié le:2017-05-26 18:18:53

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