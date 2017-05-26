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Politique

بن غربية يؤكد على ''أهمية تمتين الحزام السياسي الداعم لجهود الحكومة في حربها ضدّ الفساد ''

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - أكد مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، على "أهمية تمتين الحزام السياسي الداعم لجهود حكومة الوحدة الوطنية في حربها ضدّ الفساد وشبكات التهريب".

ودعا بن غربية لدى إشرافه صباح اليوم الجمعة، بحضور توفيق الراجحي، الوزير المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة، على اجتماع تنسيقي مع ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية الممضية على اتفاق قرطاج، إلى "مزيد تعزيز التنسيق والتشاور بين سائر الشركاء لضبط وتنفيذ الإصلاحات الكبرى وإنجاحها".



كما أشار إلى "ضرورة الوحدة والإلتفاف حول المصلحة العليا للوطن ودعم مقومات دولة القانون"، قائلا في هذا الصدد: "قادرون بوحدتنا على إعادة الأمل للتونسيات والتونسيين ووضع البلاد على طريق الإقلاع الإقتصادي المنشود واستكمال المسار الديمقراطي، بكل ثقة وثبات، من خلال الإلتفاف حول المصلحة العليا للوطن ودعم مقومات دولة القانون وتأصيل قيم العمل والنأي بتونس عن التجاذبات السياسية".


وقال الوزير إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوسف الشاهد، يشدّد على انفتاح الحكومة على مقترحات الأحزاب والمنظمات الشريكة وعلى ضرورة تعزيز مسارات الحوار والعمل المشترك لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى، طبقا لمخرجات اتفاق قرطاج".

من جهته استعرض توفيق الراجحي، الوزير المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة، "أبرز محاور الإصلاحات الإقتصادية الكبرى التي تعمل حكومة الوحدة الوطنية على بلورتها وتنفيذها، بهدف تعزيز التوازنات المالية للبلاد والإرتقاء بقدرات الإقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات النمو"ّ.
وبعد أن تطرق إلى الإطار العام للمراجعة الأولية لبرنامج الإتفاق الموسع بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، ثمٌن الوزير المستشار ما يسود العلاقة بين الجانبين من ثقة وتفهم لتطور الأوضاع بتونس.

يذكر أن "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، سيتولى خلال اجتماعه المبرمج ليوم 12 جوان 2017، مناقشة التصديق على صرف القسط الثاني من القرض المسند لفائدة تونس"، حسب بلاغ لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

Publié le:2017-05-26 15:31:00

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1 de 1 commentaires pour l'article 143258

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 53m |           
عقلية البرجوازية في التمسك بالدولة التي تحمي ما نسميه المصلحة العامة لا تتغير ... أيام الديكتاتورية موقف البرجوازية واحد ، موقفها بعد الثورة واحد لا يتغير (المحافظة على المكاسب الطبقية و تنمياتها)... سلوك الدولة منذ هروب بن علي ، لم يندرج في إعادة توزيع الثروات و الحكم .. لحد الآن المسارات الدستورية التي يحملها دستور جانفي 2014 معطلة ، خاصة و أنها تتضمن نوع من العدالة الاجتماعية و نوع من المساواة ، و حرية الضمير ، لم تتعود عليها البرجوازية
التونسية ... تكاثر لوبيات الفساد و ترعرعها بعد الثورة ، هو نفسه صناعة برجوازية ، سخرت كثير من المحرومين (من أجل لقمة) مع الأسف ، لخلق مكاسب أخرى ، منها السياسي ، و منها الثراء ... فالمعركة بالأساس معركة أفكار ، و من يربح معركة الأفكار يربح معركة صراع الطبقات ...

جأت احتجاجات تطاوين تحمل بعد نضالي عميق على مستوى معركة الأفكار ... اليوم يجب أن يفهم الجميع أن التمويه على الشعب لا يخدم أحد .. و أن الذهاب في طريق الانخراط في مستحقات الثورة و اهدافها ، هو الطريق الوحيد ... و هذا يستوجب تحديد ضرورات البناء الوطني الجديد ، لتكون تونس متحركة ، منتجة ، فاعلة ، و لا تذهب الأمور لنموت تاريخيا على مستوى كوكب الصراع ، كوكب الحركة و التنافس .


ضرورات البناء الوطني الجديد:
1 - الرعاية الصحية و الاجتماعية للجميع ، من الحمل إلى الوفاة ،
كيف التمويل ؟ بالمساهمة للعمال و الأعراف ،
كيف تكبر المساهمة بخلق فرص العمل ؟
ما هو طريق خلق فرص العمل ؟ الاستثمار ، محاربة الفساد ، خلق مناخ تنموي آمن ،
كيف يمكن للمساهمة الوطنية أن تغطي حاجيات كل السكان ؟ يجب إدخال كل المنظومات الهامشية و الموازية في الدورة المنظمة (مع إلغاء الفاسد منها ).. هكذا يمكن خلق على مدى 3 سنوات على الأقل نصف مليون فرصة عمل .. من سيضمن حسن تسيير تلك الأموال ؟ التصرف الديمقراطي و المراقبة الديمقراطية و الاجتماعية و جمعيات المجتمع المدني المختصتة.. مع منظومة شفافية قوية و مراقبة إدارية جادة .. هكذا نكون قد ألمامنا "بكل" آليات حسن التصرف ، و حسن الحوكمة و يكون تفعيل كل
ذلك خيرا على البلاد و العباد...

2 - الدفع لإستكمال المسارات العالقة .. هكذا نكون حققنا الإطار الحوكمي النافع (الدولة القوية بمؤسساتها، خلقنا مناخ إستثمار شفاف و آمن ، حررنا المبادرات ، و فعلنا حرية الضمير لتكون خلاقة و تحقق الكرامة لكل تونسي و هكذا نقضي على كل عنصرية و تمييز ؛ و يصبح الفرد ينظر لما يقدم للمجتمع و يخرج نوعا ما من الانزواء الطبقي)؛ كل تونسي و تونسية يشعروا أن لهم وطن يستوعب الجميع، يحمي الجميع و يدفع الجميع للمساهمة ... ثم ما تبقى يأتي (التقليص من المديونية ،
المنوال التنموي الجديد ، الممارسة الديمقراطية ستتنمى و ترقى لتكون في أحلى مشاهدها ...).

هذا أقل ما يمكن ؛ و يمكن لكل العائلات السياسية أن تلتقي عليه ... السياسي في دولة الثورة له دور احتواء الصراع الطبقي الذي يدفع لتستمر آليات التهميش ، التمييز،...

ما أقدمه هنا ليس نفي لأي طبقة إجتماعية ، و انما هو تمشي يقبله العقل ، فتونس لا تحمل إستمرار الفوارق الحالية .. فقبل الانفجار ، يجب حل وسط .. في غياب ذلك ستكون دائما الدولة في خدمة مكاسب معينة ، و قد يكون لها قدرة تماسك لفترة من الزمن ، لكن حياة التماسك عبر آليات التهميش المتواصل و التمييز المقيت ، و آليات الدفع لتكون الفوارق الاجتماعية و غيرها هي سيدة الموقف ، هذه الحياة ليست خالدة .

و ثورة 17 ديسمبر ، 14 جانفي جأت لتوحي لنا بأننا في طريق غير سليم ، و أن المصلحة العامة لها تفسير آخر غير الذي تعودنا عليه ...
هل سنفهم رسالةالثورة ؟ أليس الحرب على الفساد تبدأ من هنا ؟ إعادة توزيع الثروة و الحكم .

رمضان مبروك .



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