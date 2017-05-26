مهدي جمعة يغازل يوسف الشاهد : ''انت معلم واحنا منك نتعلم''

Vendredi 26 Mai 2017

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بــاب نــات





Credits Jawhara FM





Publié le:2017-05-26 14:22:25

- قال رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة إنه "وبكل رحابة صدر" يهدي أغنية "إنت معلم" لرئيس حكومة الوحدة الوطنية مهدي جمعة وكل من يساهم من قريب أو من بعيد في مقاومة الفساد.وأشاد رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب "البديل"، ضيف اذاعة جوهرة ليوم الخميس 25 ماي 2017، بالمجهودات التي تبذلها أجهزة الدولة في مجال مكافحة الفساد الذي لا يقل خطورة من آفة الإرهاب باعتبار وأن الظاهرتين تعاديان الدولة، مشددا على أن حكومته كانت أول من انطلق في الحرب ضد هذه الآفة.وعبّر مهدي جمعة عن مساندته للمبادرة التي تم إطلاقها لتنظيم مسيرة شعبية يوم الجمعة في العاصمة ضد الفساد ومساندة الحملة التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية ضده، مشيرا إلى أن حكومته أولت ملف الفساد العناية التي يستحقها بالرغم من التهديدات الإرهابية المتصاعدة آنذاك، ونجحت في الإطاحة بـ"6 حيتان كبرى"، إلا أن هذه المجهودات لم تنل التغطية الإعلامية التي تستحقها بالنظر للرهانات التي عاشتها البلاد حينها وعلى رأسها الإعداد للانتخابات.