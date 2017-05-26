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مهدي جمعة يغازل يوسف الشاهد : ''انت معلم واحنا منك نتعلم''

Vendredi 26 Mai 2017
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بــاب نــات - قال رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة إنه "وبكل رحابة صدر" يهدي أغنية "إنت معلم" لرئيس حكومة الوحدة الوطنية مهدي جمعة وكل من يساهم من قريب أو من بعيد في مقاومة الفساد.


Credits Jawhara FM


وأشاد رئيس الحكومة الأسبق، ورئيس حزب "البديل"، ضيف اذاعة جوهرة ليوم الخميس 25 ماي 2017، بالمجهودات التي تبذلها أجهزة الدولة في مجال مكافحة الفساد الذي لا يقل خطورة من آفة الإرهاب باعتبار وأن الظاهرتين تعاديان الدولة، مشددا على أن حكومته كانت أول من انطلق في الحرب ضد هذه الآفة.

وعبّر مهدي جمعة عن مساندته للمبادرة التي تم إطلاقها لتنظيم مسيرة شعبية يوم الجمعة في العاصمة ضد الفساد ومساندة الحملة التي تنفذها حكومة الوحدة الوطنية ضده، مشيرا إلى أن حكومته أولت ملف الفساد العناية التي يستحقها بالرغم من التهديدات الإرهابية المتصاعدة آنذاك، ونجحت في الإطاحة بـ"6 حيتان كبرى"، إلا أن هذه المجهودات لم تنل التغطية الإعلامية التي تستحقها بالنظر للرهانات التي عاشتها البلاد حينها وعلى رأسها الإعداد للانتخابات.



Publié le:2017-05-26 14:22:25

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3 de 3 commentaires pour l'article 143249

Mah20  (France)  |Samedi 27 Mai 2017 à 00h 57m |           
Faut remplir les ventres,pas les geôles !faut réussir la relance économique, lutter contre la corruption viendra en son temps!il y a des priorités, faut les respecter! Et lutter contre la corruption n est pas suffisant...par contre,une embellie économique,une phase de croissance intense avec création d emplois,,accroissement de la consommation et recettes fiscales supplémentaires! Accompagné de rentrée de devises de par la stimulation des
exportations et du tourisme,c est le cercle vertueux auquel on aspire tous! Mais remplir les prisons,n est pas suffisant monsieur le premier ministre!

Tresor  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 17h 03m |           
الشَعب التَونسي قد يغفل بعض الوقت ولكنَه لا يغفل طول الوقت

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 32m |           
حكومته نجحت في الإطاحة بـ"6 حيتان كبرى"،
ادعاء باطل بل كلام مضحك
اين الادلة ؟ اين الاسماء ؟ اين الاحكام ؟
ام هي مثل حيتان القاروص في قصر قرطاج لا وجود لها االا في مخيلة اعداء الحق والحرية



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