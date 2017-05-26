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Politique

تدريبات عسكرية تونسية المانية في مجال نزع الالغام تحت المائية

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - شارك فريق من فوج الغواصين المختصين التابع لجيش البحر التونسي الى جانب فريق من الغواصين الالمان في تدريبات مشتركة بجهة بنزرت في مجال تبادل الخبرات حول نزع الالغام تحت المائية وذلك خلال الفترة الممتدة من 22 الى 25 ماي الجاري واشار بلاغ صادر اليوم عن وزارة الدفاع ان هذه التدريبات التي تاتي في اطار التعاون الثنائي التونسي الالماني ، شملت ايضا الاسعاف الطبي للغواصين باستعمال صندوق الضغط على متن باخرة قاعدة غوص تونسية .






Publié le:2017-05-26 14:15:47

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