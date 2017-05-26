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Politique

جلسة عامة برلمانية يوم 30 ماي 2017 للنظر في مشروعي قانونين وتوجيه أسئلة شفاهية لوزير الشؤون الإجتماعية

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - يعقد مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 30 ماي 2017، جلسة عامة، بداية من الساعة التاسعة صباحا.
ويتضمن جدول الأعمال، وفق بلاغ للمجلس:

1 - النظر في مشروعي القانونين التاليين:
مقترح قانون يتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الإجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الإستثنائية الواردة به.

مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض.


2 - النظر في أسئلة شفاهية موجهة إلى وزير الشؤون الإجتماعية.



Publié le:2017-05-26 13:49:40

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