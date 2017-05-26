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Politique

نقابات امنية تدعو الحكومة إلى المضي قدما في محاربة الفساد وتؤكّد استعدادها التام لتأمين سلامة الأشخاص المتعهدين بالملف

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل الحكومة إلى المضي قدما في محاربة الفساد وتفكيك شبكاته وتجفيف منابعه وعدم التسامح مع المورطين فيه مهما كانت إنتماءاتهم السياسية أو إمتداداتهم الإجتماعية أو مواقعهم الوظيفية أو درجة نفوذهم و تأثيرهم في الشأن العام معربة عن استعدادها التام للمساهمة في تأمين السلامة الجسدية للأشخاص الموكول لهم ملف محاربة الفساد .



وأكدت النقابة في بلاغ لها اليوم الجمعة إنخراطها التام في مسار الحرب على الفساد خاصة وأن إيقاف عدد من المورطين في التهريب و الفساد قد خلف ارتياحا شعبيا كبيرا مشيرة في الآن نفسه الى ضرورة أن تشمل محاربة الفساد كافة المتعاونين و المتواطئين مع شبكاته ورموزه في مختلف الإدارات والقطاعات دون إستثناء.

كما طالبت كافة الأمنيين بالتجند في إطار مجهود وطني لحسم هذه المعركة المصيرية داعية كافة أبناء الشعب التونسي إلى الإنخراط في هذا المجهود الوطني لمحاربة الفساد محذّرة أي طرف مهما كانت مكانته من محاولة التدخل في الملف و حماية الضالعين فيه و"منبهة الحكومة إلى التداعياتٍ الكارثية على كيان الدولة في صورة حصول أي انتكاسة أو تراجع يؤدي إلى إحباط تام لأبناء الشعب التونسي والقضاء على آخر أمل لإنقاذ البلاد" وفق نص البيان.


من جهته عبّر الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي عن مساندته المطلقة لقرارات الحكومة في محاربة الفساد من كل جوانبه الإقتصادية والمالية والإدارية وانخراطه في تطبيق القانون على الجميع في كنف احترام الحريات وحقوق الإنسان المكفولة بالدستور إضافة إلى الوقوف سدا منيعا لاستقرار البلاد والدولة والمحافظة على الأمن العام.

وأكد الإتحاد استعداده التام لحماية الأشخاص والممتلكات وسلامة المحققين والقضاة لضمان أمنهم والمهام الموكولة لهم مذكرا بتعهّد رئيس الحكومة لهم بمقاومة الفساد والتزامهم له بالوقوف سدّا منيعا مع الدولة والحكومة في هذه الحرب.

وحذّر الهيكل المهني "أي طرف من الوقوف في وجه الدولة والحكومة لتعطيل سير محاربتها للفساد والمفسدين" مؤكدا أن غاية الأمن الجمهوري الإستقرار والتنمية والأمن الشامل وداعيا كافة الأمنيين بمختلف الأسلاك إلى الوقوف صفا واحدا في هذه الحرب التي ستعود بالنفع على البلاد والعباد والتنمية والإستقرار.
ليلى

Publié le:2017-05-26 12:10:10

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3 de 3 commentaires pour l'article 143241

Myassine  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 15h 08m |           
عاشت تونس..عاش الجيش..عاش شرفاء الأمن...و الموت للخونة

Mnasbad  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 14h 53m |           
كل التحية لقواتنا البطلة والوطنية

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 40m |           
تحية لهذا الموقف العظيم ، و نتمنى أن كل النقابات الأمنية تكون على قدم رجل واحد ، في إطار إستراتيجيا وطنية ، عبرها نلاحظ إلمام الحكومة و كل الفاعلين في هذه الحرب على الفساد (إدارة ، سوق ، سرقة ثروات ، مشاريع عمومية و مع القطاع الخاص -PPP -) إلمام بكل جوانبها و خطوراتها و ما تستوجبه من بديل ، من بناء ... الحكومة يجب أن تحمي نفسها (سلطة تنفيذية ، أمن، قضاء) بالشفافية ، بوجود مراقبة ديمقراطية و إجتماعية و جمعياتية ...

في الإعادة إفادة

يجب الذهاب أكثر في هذه العملية، عملية التنظيف و التفكيك ، و خاصة الإطاحة بالحماية السياسية لهذه المنظومات، ثم بالحماية الخارجية لهذه اللوبيات المشينة و المهلكة ... الضرب على كل لوبيات التهريب في كل القطاعات ، النحاس ، الأليمينيوم ، المواد المدعمة ، الذهب ، الفضة ، الحديد ، مواد البناء عامة ، السيارات ، ... و ضرورة حماية أبناء الديوانة و كل الفاعلين في هذه الحرب ، من شر هؤلاء ... القيام بعمليات توعية ، حتى لا تتأسس حاضنة إجتماعية لي لوبيات
الفساد ... يجب طرح حلول بديلة لكل الذين ينشطون في إطار منظومات الاقتصاد الموازي ، حتى لا تتخلى الدولة من جديد عن الكثير من أبناء الشعب ... قبل الحرب واجب إعداد بدائل في كسب الرزق ، أثناء الحرب و بعد الحرب ... خاصة أن هذه الحرب هي تفكيك و بناء ... الاقتصاد الموازي يغطي أكثر من نصف الاقتصاد الوطني ، يجب على رجل الدولة أن يفهم مع معنى هذا على مستوى الكسب للافراد و العائلات ... التنظيف يجب أن يتواصل، و ايجابياته سينعم بها الجميع على كثير من المستويات
:
- السيطرة على السوق ، أسعار و مسالك توزيع السلع ،
- مساواة أمام القانون ،
- الحياة الإدارية للمواطن ستتغير نحو الأمثل ،
- الشفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات ، هذه جزء كبير من المعركة ضد الفساد ،
- المنافع ستكون نفسية أيضا إيجابيا بالنسبة لكل المجتمع ،
- ستكون هناك حماية أكثر للديمقراطية و لتائج الصندوق .

عمليات التفكيك و البناء ، مسار ضروري .. كل المساندة لكل الفاعلين ، حكومة ، احزاب ، جمعيات ، قضاء ، أمن ، ...

تحية لكل مقاوم .
صامدون . و يا ويل من يخون .



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