بيان الإتحاد الوطني الحر - الحرب على الفساد‎

وتكريسا منه لدوره الهام في الساحة السياسية كحزب يناضل من أجل دولة قوية قيامها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والنموّ الاقتصادي وتساوي الفرص بين كل التونسيين ، يسجل الموقف التالي :
1- يؤكد الحزب ريادته في الساحة السياسية منذ تأسيسه بلفت نظر الحكومات المتعاقبة لمخاطر استفحال ظاهرة الفساد وانتشار المفسدين و مطالبته بتوفر الإرادة الكاملة لمحاربة هذه الآفة في كنف الوضوح و الشفافية ووفق التمشّي والأطرّ القانونية والدستورية ، وقد تقدم في أكثر من مناسبة بمبادرات وإقتراحات متعددة في هذا الإطار .
2- يعبّر عن إرتياحه لنجاعة السلطة في تعاملها مع عدد من رموز الفساد المالي والإداري و الإقتصاد الموازي عبر تفعيل مقتضيات قانون الطوارئ على اعتباره الحل الأنسب بالنظر إلى خطورة الملف وتنفّذ الضالعين فيه ، و يلفت النظر إلى ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية و السهر على تحقيق كافة أهدافها .
3- يدعو الحكومة إلى محاربة الفساد وفق إستراتيجية وطنية واضحة و متواصلة وذلك بتشريك كافة الجهات المتداخلة في هذا الموضوع لا سيما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، و يجدد إقتراح الحزب بتركيز " إدارة مركزية للرقابة المالية ومكافحة الفساد" تكون صلب رئاسة الحكومة ، مع تسخير "ضابطة عدلية" خاصة بهذه الإدارة يكون من صلاحيتها الإحالة مباشرة إلى القضاء بعد تعهد الضابطة المذكورة بكل مراحل التحقيق بفضل مجموعة متخصصة في مختلف الجرائم الإقتصادية والمالية والتهرب الضريبي .
4- يلفت النظر إلى ارتباط بعض الموقوفين الحاليين بشبكة علاقات سياسية كبيرة و متشعبة سواء على مستوى الدولة أو الأحزاب ، و يطالب الحكومة بالعمل بمبدأ الحياد و الحسم في هذا الملف ، بعيدا عن مختلف التجاذبات السياسية.
Publié le:2017-05-26 12:05:04
Par:mah20 (France )
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