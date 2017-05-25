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انطلاق استغلال الجسر المضاعف بمدينة جندوبة

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - انطلق، الخميس، بمدينة جندوبة إستغلال الجسر المضاعف الكائن بحي الزهوة والرابط بين معتمديتي جندوبة الجنوبية وجندوبة الشمالية.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، الذي أشرف على عملية الافتتاح أن الجسر سيساهم في التقليص من الاختناق المروري، الذي كثيرا ما كان محل تشكي وتذمر من قبل مستعملي وسائل النقل العمومية والخاصة بالجهة.



في المقابل عبر عدد من أصحاب وسائل النقل الخاصة، الذين يستعملون الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين مدينة جندوبة وطبرقة عبر عين دراهم وفرنانة عن ارتياحهم لهذا الانجاز، الذي طال انتظاره لأكثر من 8 سنوات.

وطالبوا، في ذات الوقت بضرورة التسريع في استكمال الجسر الثاني ومعالجة نقاط الضغط المروري داخل المدينة على غرار مفترق الساعة وممر السكة الحديدية.


وكانت اشغال الجسر قد اثارت في واقات سابقة احتجاجات السكان والقيام بحملة عبر شبكة التواصل الاجتماعي تحت عنوان" وقتاش القنطرة" تركزت على توقيت إنتهاء الأشغال، سيما بعد أن تم فسخ العقد المبرم بين وزارة التجهيز والشركة المتعهدة بالإنجاز بعد تأخر انهاء المشروع.
م/مر

Publié le:2017-05-25 20:22:25

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