التوافق على ثلاثة مترشحين لسد الشغورات في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة

وأضاف الفطحلي، أنه سيتم اليوم نشر قائمة المترشحين الذين تم التوافق حولهم على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، وذلك لفتح باب الاعتراض أمام اللجنة لمدة أسبوع، يتولى بعدها مكتب المجلس تحديد موعد جلسة عامة للمصادقة على القائمة المتوافق حولها بأغلبية الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء البرلمان(73 نائب).
وكانت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغورات في هيئة الحقيقة والكرامة، استكملت يوم 17 ماي الحالي، عملية الفرز الإداري للترشحات بقبول 25 مترشحا ورفض 26 آخرين من جملة 51.
عهد
Publié le:2017-05-25 20:10:45
Par:mah20 (France )
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