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Politique

التوافق على ثلاثة مترشحين لسد الشغورات في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - توصلت اللجنة البرلمانية الخاصة بفرز الترشحات لسد الشغورات في عضوية هيئة الحقيقة والكرامة، في اجتماعها اليوم الخميس في قصر باردو، إلى التوافق على ثلاثة مترشحين في الاختصاصات المطلوبة وهم سهيل بن الطيب الجمال (قاضي إداري) وشيماء بن عيسى البنهقي (العلوم الشرعية) ورامي بن شكري الطرابلسي(الاختصاصات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية)، وذلك وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم رئيس مجلس النواب حسان الفطحلي لـ(وات).



وأضاف الفطحلي، أنه سيتم اليوم نشر قائمة المترشحين الذين تم التوافق حولهم على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، وذلك لفتح باب الاعتراض أمام اللجنة لمدة أسبوع، يتولى بعدها مكتب المجلس تحديد موعد جلسة عامة للمصادقة على القائمة المتوافق حولها بأغلبية الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن ثلث أعضاء البرلمان(73 نائب).

وكانت اللجنة الخاصة بفرز ملفات الترشح لسد الشغورات في هيئة الحقيقة والكرامة، استكملت يوم 17 ماي الحالي، عملية الفرز الإداري للترشحات بقبول 25 مترشحا ورفض 26 آخرين من جملة 51.
عهد



Publié le:2017-05-25 20:10:45

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