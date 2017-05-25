إطلاق حركة سياسية جديدة تحت إسم ''بني وطني''

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 22:43:03

- أطلق عدد من المواطنين المهتمين بالشأن السياسي، ممن كانت لهم تجربة صلب المجتمع المدني، مبادرة لتكوين حركة سياسية جديدة تحت إسم "بني وطني"، من بينهم بالخصوص سعيد العايدي الذي تولى حقيبتي التشغيل والتكوين والصحة في حكومات مختلفة.وأفاد سعيد العايدي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، بأن أصحاب المبادرة وأغلبهم من الشباب، "كانوا قد إنطلقوا منذ أكثر من ستة أشهر، في العمل على خلق كيان سياسي جديد ومختلف وقادر على الدفع بإتجاه إبرام عقد أخلاقي جديد، يضبط علاقة جميع المتدخلين في الشأن العام من جهة والدولة من جهة أخرى".وذكر أن الهيئة التأسيسية للحركة، ستتقدم بطلب للحصول على التأشيرة خلال الأيام القادمة، لتنطلق بعدها إلى الجهات للتعريف بأهداف هذا الحزب الجديد، الذي قدمه على أنه "حركة مؤمنة بالنظام الجمهوري والدولة المدنية، اجتماعية التوجه فيما يتعلق بالتعليم والصحة، وليبيرالية تشجع على الاستثمار والمبادرة الخاصة على المستوى الاقتصادي".وقال العايدي "إن ما جمع أصحاب المبادرة، هي رؤية مختلفة وتصور لتونس خلال 40 و50 سنة"، مبينا أن الحزب سيعمل بالخصوص على إيجاد حلول لمعظلة التشغيل قصد حماية الشباب من الانحراف إلى الجريمة والإرهاب.وبين أن الهيئة التأسيسية للحركة نظمت اليوم الخميس بالعاصمة، ندوة صحفية تم خلالها بالخصوص التأكيد على دور الدولة في تطوير التعليم والخدمات الصحية والبنية التحتية، وأهمية تطوير الفلاحة باعتبارها من القطاعات الرئيسية للنهوض بالاقتصاد الوطني.كما صرح بأن المتدخلين، تطرقوا إلى التحديات الكبرى التي تواجهها تونس خلال السنوات القادمة، والمتمثلة إلى جانب التحدي الأمني، في تطوير السياسة المائية خلال30 سنة القادمة والموارد الطاقية والطاقات المتجددة، إضافة إلى السياسة الإقتصادية الرقمية.وأضاف أن أبرز الضوابط العامة لهذه الحركة تتمثل في التمسك بالحريات و مبادئ المواطنة و الدولة المدنية و الجمهورية، والإلتزام بعدم الخلط بين الدين والسياسة، والمراهنة على الشباب وتشريكه في أخذ القرار و العمل السياسي وضمان تمثيليته، وتمكين المرأة من منزلة المواطنة كاملة الحقوق و الواجبات، إضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل و التنافس النزيه، وضمان إعلام حر و متنوع و مسؤول، و إعتبار التسامح ونبذ العنف قيما ثابتة في المجتمع.وقد اختارت الحركة ثمرة "الرمانة" كرمز لها "يدل على التماسك والوحدة في التنوع"، بها 24 حبة بعدد ولايات الجمهورية.حلا