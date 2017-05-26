رئيس الجمهورية يشارك اليوم وغدا في قمة مجموعة الدول السبع الكبار بإيطاليا

Vendredi 26 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-26 12:40:08

- غادر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أرض الوطن في إتجاه مدينة تاورمينا الإيطالية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبار (G7) المقرر تنظيمها يومي الجمعة والسبت 26 و27 ماي الجاري، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني.وسيتم خلال هذه القمة تخصيص جلسة لدراسة تحديات وفرص التنمية في إفريقيا يشارك فيها رئيس الجمهورية، الذي يجري بالمناسبة سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الدول المشاركة في القمة.وستمثّل القمة مناسبة للتركيز على التحديات الوطنية المتصلة خاصة بدفع النمو والتنمية وتوفير مواطن الشغل وإرساء دعائم الأمن، علاوة على ما تواجهه تونس من تحديات إقليمية ودولية تتعلق بمقاومة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، وهي تحديات شاملة تستدعي تظافر جهود جميع الدول لمواجهتها.