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Politique

رئيس الجمهورية يشارك اليوم وغدا في قمة مجموعة الدول السبع الكبار بإيطاليا

Vendredi 26 Mai 2017
بــاب نــات - غادر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أرض الوطن في إتجاه مدينة تاورمينا الإيطالية للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع الكبار (G7) المقرر تنظيمها يومي الجمعة والسبت 26 و27 ماي الجاري، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني.

وسيتم خلال هذه القمة تخصيص جلسة لدراسة تحديات وفرص التنمية في إفريقيا يشارك فيها رئيس الجمهورية، الذي يجري بالمناسبة سلسلة من اللقاءات مع عدد من قادة الدول المشاركة في القمة.

وستمثّل القمة مناسبة للتركيز على التحديات الوطنية المتصلة خاصة بدفع النمو والتنمية وتوفير مواطن الشغل وإرساء دعائم الأمن، علاوة على ما تواجهه تونس من تحديات إقليمية ودولية تتعلق بمقاومة الارهاب والجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية، وهي تحديات شاملة تستدعي تظافر جهود جميع الدول لمواجهتها.




Publié le:2017-05-26 12:40:08

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2 de 2 commentaires pour l'article 143200

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 33m |           
عمكم البــــــــــــاجي ناوي على الهربة ؟؟؟

كفاية من السيــــــــــــــــرك السياسي يا عم البــــــــــــاجي......

🗣⚖🗣⚖...🗣⚖🗣⚖... 🗣⚖🗣⚖...  

Kamelwww  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 06m |           
شارك عمك الباجي في عديد القمم الدولية والعالمية... بدون أن يأتي بمليم واحد... رغم العديد من الوعود... الكاذبة.
ما شهدناه، هو إرتفاع التداين وقلة المشاريع ومزيد من النهب والسرقة.
.... ولازلنا ننتظر إيقاف اللطيف الناهب الكبير... ربما يخاف بقية الفاسدين ويدخلون جحورهم ويغربون عن وجوهنا.
سيعود إذا الباجي ككل مرة بيد فارغة والأخرى لا شيء فيها... وفي أقصى الحالات، سيعود بخفي حنين



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