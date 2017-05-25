Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Politique

الجمعة. .. اجتماع شعبي تحت عنوان معا لمقاومة الفساد ''كلنا يوسف الشاهد''

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - دعا عدد من مكونات المجتمع المدني و بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الى تنظيم وقفة مساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، امام قصر الحكومة بالقصبة تحت عنوان "معا لمقاومة الفساد" " كلنا يوسف الشاهد"، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة بإيقاف عدد من رجال الاعمال التي تحوم حولهم شبهات فساد مالي و اداري ومسّ بالامن العام للدولة.

وستنظم الوقفة الاحتجاجية الجمعة بساحة الحكومة بالقصبة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء،وسترفع خلال هذه الوقفة شعارات تنادي بمقاومة الفساد و بمحاسبة الفاسدين و الوقوف صفا واحدا تحت راية تحرير هذا الوطن من المافيات و البارونات التي نهبت البلاد لمدة عقود من الزمن.





Publié le:2017-05-25 21:10:33

cadre-02826839d3ba0147c556e72553e00785-2017-05-25 21:10:33
    
    
    
    
    





31 de 31 commentaires pour l'article 143198

Mah20  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 17h 59m |           
Mandhouj
Frère,salam
Ce qui est beau n est pas nécessairement bon ! J attend de tout gouvernement qu il impulse vraiment l économie et qu il trouve des solutions à la précarité et au retard de certaines régions intérieures ! C est à cette condition ,et Uniquement
à celle ci,que la Tunisie retrouvera équilibre et prospérité relative! Mettre les corrompus en prison,c est beau!cela flatte nos sentiments éthiques et d équité! Mais cela ne remplit pas nécessairement nos gamelles! Non pas que je sois contre la chasse à la corruption mais je pense qu il y a plus urgent!comme aussi ma position pour la loi de réconciliation nationale qui porte mal son nom! On devait la dénommer loi de réparation préalable! Car il
s agit de faire expier par des réparations financieres et industrieuses les méfaits commis !et ce ,de la façon la plus intelligente et la plus efficiente! Encore une fois,les auteurs de délits de corruption en prison ne font que s exclamer et s extasier les simples d esprit par l assouvissement d instincts vengeurs ...qui encore une fois ne nourriront jamais son homme!
D autre part,si on même croisade en ce sens,c est justement pour détourner notre attention sur l échec de la mission principale,soit la relance économique!
Salut,frère!

Libre  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 16h 28m |           
Il faut arrêter tous les pourris sans exception y compris les faux milliardaires qui n'ont pas remboursé les banques et leurs chiens journalistes sinon c'est juste un peu de cinema

Nibras  (Switzerland)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 11h 39m |           
ناقص كان نسمعوا
القبض على لطفي لعماري إمبراطور تهريب الڨرط عبر الأنفاق

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 10h 28m |           
لا عاش في تونس من خانها
ولا عاش من كان عبدا لمخلوق غيرها
ومن ادعى انه الشاهد هو عبد رخيص للشاهد والكل يعلم انه ليس العالم ولا الحكيم ولا المثل الذي يقتدي به الرجال
فاتقوا الله الذي خلقنا احرارا فلماذا البحث عن العبودية

Slouma  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 10h 20m |           
Un vrai patriote nous sommes tous youssef chahed vive la tunisie

MedTunisie  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 09h 53m | Par           
كلنا تونس و انصار من ينصر تونس ولا عاش في تونس من خانها

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 09h 26m |           
هل بدأ يتضح أن ما وقع ليس إلا هجمة من لوبي اللطيف على أعدائهم؟؟؟

لمن يساند : قولوا كلنا كمال اللطيف أحسن.

لست أدافع على من تم إيقافهم (و الله أعلم بمصيرهم أمام القضاء، إذ قد تكون ملفاتهم خاوية رغم ما اقترفوه)، و لكن العدل العدل العدل.

Mandhouj  (France)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 08h 04m |           
@Mah20 (Guadeloupe)
Salut frère,
Après des très nombreuses et longues semaines de campagne présidentielle, le break, était nécessaire.. Une petite semaine en Tunisie ç'a fait du bien...

évidement, tous et toutes on espère que la Tunisie est décidée d'aller concrètement dans une véritable et construite lutte contre les réseaux parallèle et la corruption... quand on croit à cette nécessite on va à l'avant, on pousse, afin que le recul soit interdit, et surtout afin que cette guerre aboutit à une construction de valeur dans la vie sociale, économique et politique... La tunisienne et le tunisien ont besoin, d'où la nécessite de
l'objectivité et de la bonne veille à toute dérive. transparence, contres pouvoirs, c'est beau ça.

Bon ramadan
bonne journée.

Okba_ben_nafaa  (Switzerland)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 07h 42m |           

حربٌ على الفساد أم سقوط الدولة؟

إذا تأخّر القبض على اللطيف، فتأكّدوا أنّ الجرّاية خسر معركتَه معه، وأنّ كلاب اللطيّف الضارية كانت أشرس من كلاب الجرّاية، وأنّ الحكومة لم تبدأ حربَها على الفساد، بل إنّ الحرب الباردة بين قطْبيْ الفساد في تونس انتهت، وتغَلْغل سرطانُ لطيف في مفاصل الدولة فتمكّن منها.

وبسقوط الجرّاية، سقطت الدولة في ظلّ نظام مفيوزي جديد برأسٍ واحدِ!

قد تكون حمْلةُ الاعتقالات في ظاهرها حرْبًا على الفساد، ولكنّها في باطنِها معركةٌ بين عصابات الفساد، وفي حقيقتِها امتدادٌ لصراع الشقوق داخل حزب نداء تونس.

لا تُهلِّلُوا، ولا تُطبِّلوا، وانتظروا إنّي معكم من المنتظرين!

Chebbonatome  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 01h 50m |           
(مـــــــــــنـــــــقــــول)
سكيزوفرينيا الطحين:
عندما تطالب المعارضة والمجتمع المدني بمكافحة الفساد ينعتونهم بالمجانين والخونة والعدميين...وعندما تستجيب السلطة لتلك الطلبات ولو جزئيا(تحت الضغط أو للمناورة) يتصايحون «يا شاهد سير سير...ونحن وراك بالبندير».

Mah20  (Guadeloupe)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 00h 22m |           
Mandhouj
Salut frère!vraiment heureux de te retrouver après t être fait rare à la suite des élections françaises!il est vrai aussi que nos périodes de disponibilité ne sont pas compatibles!
Maintenant,j attend de toi que tu sois objectif: et si cette croisade de chahed n est qu un contre feu pour nous faire oublier les échecs économiques,ou plutot l attente sociale non satisfaite et les frustrations qui en découlent?surtout qu à la veille de romdhane ,l activité entre en profonde léthargie et donc le premier ministre en profite pour se redorer le blason?
Car,frère,beaucoup soutiennent que l activité économique à malheureusement un appendice,la corruption regrettable mais indispensable pour booster les affaires! Et il vaut mieux de la corruption accompagnant un essor économique qu un environnement végétatif mais éthique!et que la corruption est une forme de redistribution! Bien sûr,certains trouveront mes propos scandaleux mais c est pour dire que la priorité reste l économique et le social; le
spectacle judiciaire est suspect par nature, nous divertissant dans le mauvais sens!
Mon dernier commentaire s intéressait surtout aux événements de tataouine ou beaucoup de politiciens ont soufflé sur les braises dont marzouki! Et j aimerai que l on fasse réellement la lumière dessus car l intégrité et la stabilité de notre cher pays est notre trésor commun à préserver coûte que coûte !
Salutations fraternelles!

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 23h 20m |           
Youssef Chaehed est le Manuel Macron à la Tunisienne

Mandhouj  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 23h 14m |           
Mandhouj (France) |Jeudi 25 Mai 2017 à 00h 15m | Historique de mandhouj
حتى نبقى على نفس المستوى من حسن الارادة فيما يحدث (إلقاء القبض على مجموعة من رجال المال )، التي من المفروض تندرج في إطار ما نصطلح عليه الحرب على الفساد .. على الحكومة أن تحمي نفسها بالشفافية و بالمراقبة الديمقراطية ... نحن أمام مجرد ايقافات/اعتقالات ، غدا أو بعد أيام سنقف على ما يمكن أن تصل له الحكومة من حقائق (ربما كانت خفية عنها ).. إذا على الشعب أن يبقى متمسك بضرورة دفع الحكومة في الحرب على الفساد .. على الحكومة أن تفهم أنه ما دام الشعب في
الشارع فهي فرصة ، لا تعاد .. حذاري من حقيقة (تحل الصرة تلقى خيط ).. الشعب لا يسامح في (المسرحية إن كانت مسرحية )، الشعب لا يسامح في ظلم الناس ... يجب أن نفهم أن رجال المال الموقفين قد لا يكون لهم دخل في الأموال المنهوبة في عهد بن علي (فذلك فصل آخر من فصول الفساد).. أو بالاحرى يجب أن يفهم الشعب أن ما يحدث يهم تمويل ارباك الدولة و الحكومة (تمويل احتجاجات أو محتجين معينين لبث الفوضى لخدمة اجندات ، ربما تكون لإسقاط الحكومة أو تعطيل المصالح العامة
أو اجندات ارهابية) .. يجب أن نكون أذكياء و أن نفهم ما يحدث ... لذلك يجب على الحكومة:
- أن تحمي نفسها بالشفافية ،
- تواصل في هذا الطريق دون خوف ، حتى لو يهم الأمر سياسيين ، نواب أو غيرهم ،
- و أن تكون لجنة من مجلس النواب تتابع بكل استقلالية عن الأحزاب (و لو أنها تنتمي لأحزاب ) لمراقبة هذه الخطوات الذي دخلت فيها الحكومة ، و أن يكون في هذه الالجنة لواب من المعارضة،
- ثم لجنة قضاة (أو المحاكم المختصة في الأمر ).. القضاء هو الذي سيحمي الجميع من الإنزلاق في لا يحمد عقباه على مستوى العمل الحكومي و الأمني .

الحرب على الفساد لا تقدر عليها مؤسسة وحدها (الجهاز التنفيذي )، حمل الجماعة ريش و مضمون الاستمرار (الوصول )..

هذا النوع من الفساد ، هو على نفس المستوى من الارهاب ، فوضع كل فرص النجاح بجانب الدولة (حكومة و مؤسسات قضائية و ديمقراطية -مجلس نواب الشعب-، هيئات دستورية )... هكذا تزداد الثيقة بين الشعب و السائس .

مواصلة الحرب على الفساد دون هوادة ، ثم حماية الحكومة نفسها بالشفافية .

أما مسألة الأموال المنهوبة (التي تدخل في إطار مسار العدالة الإنتقالية المصالحة الوطنية )، نطالب رئيس الدولة أن يسحب تلك الورقة التي كتبها رجال القانون المحسوبين على بن علي ... هذه العماليات الحالية يجب أن لا تغطي على تمرير قانون يخون مسار من مسارات ثورة شباب ، ثورة شعب .

Nasih  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 22h 51m |           
Il est difficile d'eradiquer la mafia,mais pas impossible.

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 22h 25m |           
احسن ما قرات في الموضوع لسفيان فرحات:
"يبقى عصيّا على فهمي استيعاب أن يوسف الشاهد قرر فجأة محاربة الفساد واختيار تونس(كما لقّنوه). كيف لمن كان يُقال عنه "شاهد ما شافش حاجة" أن يصبح أنشط خلق الله في محاربة الفساد؟
عندما تقرأ قائمة الموقوفين تعرف أي طبقة مستهدفة من هذا الإجراء الاستعراضي. إنهم المهربون والسماسرة لا غير. أما الفساد المتغلغل في مفاصل الدولة ورأس السلطة فلن يطاله شيء لأنّه ببساطة مُوضّبُ ديكور هذه المسرحية بضربة معلميّة
فهي إذن معركة بين جناحين لا ناقة ولا جمل للشعب فيها،
مافيا السبعينات.. تطيح بلصوص التسعينات..

Ammar  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 22h 19m | Par           
تذكير هام للمهللين دونما حذر... شفيق الجراية مول حملة السبسي الانتخابية... شفيق الجراية يمول إلى يوم إيقافه شق نداء حافظ قايد السبسي... الذي ذهب... إلى الصين... شفيق الجراية كانت تفتح له الأبواب على مصرعيها في الحوار التونسي وموزاييك فم... شفيق الجراية أضحى اليوم زعيم الفساد يوقف خارج أطر الدستور... ربما إلى حين يمررون قانون المصالحة...

Mandhouj  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 20h 56m |           
Mandhouj (France) |Jeudi 25 Mai 2017 à 14h 50m | Historique de mandhouj
يجب الذهاب أكثر في هذه العملية، عملية التنظيف و التفكيك ، و خاصة الاطاحة بالحماية السياسية لهذه المنظومات ... لا ننسى الأليمينيوم ، المواد المدعمة ، الذهب ، الفضة ، ... و حماية أبناء الديوانة من شر هؤلاء ... التنظيف يجب أن يتواصل ، و ايجابياته سينعم بها الجميع على كثير من المستويات :
- السيطرة على السوق ، أسعار و مسالك توزيع السلع ،
- مساواة أمام القانون ،
- الحياة الإدارية للمواطن ،
- الشفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات ،
- المنافع ستكون نفسية أيضا إيجابيا بالنسبة لكل المجتمع ،
- ستكون هناك حماية أكثر للديمقراطية و لتائج الصندوق .

عمليات التفكيك و البناء ، مسار ضروري .. كل المساندة لكل الفاعلين ، حكومة ، احزاب ، جمعيات ، قضاء ، أمن ، ...

تحية لكل مقاوم .

Mandhouj  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 20h 52m |           
@Kerker (France)
تحية و بعد ،
مشكل مجموعة كبيرة من التوانسة هي المدح .. و مشكل السياسيين المحسوبين على الماكينة القديمة أنهم يحبون المدح ... من الأحسن قول كلنا حرب على الفساد ... تبقى الخطوة جرئية ... هل فيها حسابات سياسوية ؟ من البارحة الكثير حذر ... الشعب اليوم ليس بليه ... و عودة النظام القديم عبر نفس الأساليب لإتهام المعارضين بشتى النعوت ، زمن ولى ... التوانسة ليس لهم خيار ، سوى الحرب على الفساد ، إستكمال المسارات ، الانخراط في مستحقات الثورة و أهدافها... من يلقي السلاح
و يستسلم للثورة المضادة خان الشعب كله .

ليلة سعيدة .

Mandhouj  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 20h 42m |           
@Mah20 (France)
Salut frère, comment tu vas? J’espère que tu suis depuis le début cette initiative... bien évidement espérant que c n'est pas du genre OGM...

Comment l'ensemble de nos citoyens s'inscrire dans le soutien est une nécessite, pousser pour que ça aille au delà d'une initiative momentanée, c'est le principal de la chose... certains comme Slim Erryahi, Toubal, le fis du président sont à l'étranger (surement pour des choses déjà programmées), on verra quand tout le monde sera à la maison... Il faut être positif certes, ne pas se faire bluffé c mieux.

Il faut que le gouvernement se protège à travers la transparence, à travers le contrôle démocratique et social, et permettre aux associations et aux citoyens d’accéder aux infos. Voila voila .
Bonne soirée

Mah20  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 18h 49m |           
Espérons que ce ne soit un feu de paille!et espérons que chahed aille jusqu au bout!et que les poursuites ne s arrêtons pas au seuil des arrangements partisans et des accords secrets! Et qu on établira les responsabilités de tous les activistes ayant trempè dans les troubles de tataouine , pas seulement les contrebandiers ou têtes de réseaux du commerce parallèle ! Mais les islamistes de tous bords ayant maille avec çeux de Libye dont l objectif
est l établissement, avec le concours des contrebandiers,d une république islamique!

Jendoulyon  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 18h 45m |           
الآمر مستعجل نوع ما un gouvernement qui se respecte dois avoir une justice juste ( pour l'instant on a rien vu. .....)?

Kerker  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 18h 00m |           
إنّه الفساد بعينه، هكذا كانت بداية بن علي و قد تجمّعت له "الجمعيات" أمام قصر قرطاجة مناشدين أحكامه!!!
إنّ الحكومة المثلى هي حكومة القانون و المؤسّسات المخطّطة والمْبنِيّة على قاعدة ولا حكومة الرّجال و الأشخاص. و ما أدراكم بما سيأتي به الغيب؟ لست أدري محلّ التّظاهر في التّوّ بدون قضاء مستقلّ قائم على عروشه؟ أحنين إلى ماض فيه ينعم المدّاحون و يشقى النّاقدون؟ أم ما سوّلت للماكرين أنفسهم مآربا؟

Ammar  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 17h 33m |           
فس "وسائل الإعلام" الخارجة من رحم ماكينة وشراكة الطرابلسية والممولة من المال الفاسد... نفس الوجوه التي شيطنت إلى الأمس القريب كل من كان يندد بالفساد وينادي بمقاومته.... نفس الإعلاميين الذين كانوا ينوهون بقانون تبييض المفسدين ويتهمون كل من رفضه بأنه خائن وضد "المصالحة الوطنية"... نفس البلاتوهات التي كانت مفتوحة ليلا نهارا لبرهان بسيس (أحد "كلاب" شفيق جراية كما عرفه سيده، لا أدري من سيدفع له أجرته الآن) ومحامي بن علي والطرابلسية الذين انتدبهم
شفيق وحافظ ولد بوه للصف الأول للنداء... نفس الأبواق التي رأت في شهادة عماد الطرابلسي أمام هيئة الحقيقة والكرامة مسرحية سيئة الإخراج لسهام بن سدرين... نفس هؤلاء و بقدرة قادر يطبلون اليوم ليوسف الشاهد "قايد الحرب على الفساد" الذي أوقف بعض من أشار إليهم عماد الطرابلسي... تحت الشعار الذي علمه لهم بن علي "يا يوسف سير سير واحنا وراك بالبندير"...يا سي يوسف بما أنك مازلت تستفيد الآن عندي وعند الكثيرين من le bénéfice du doute حتى نرى ما ستأتي به قادم
الأيام... لنصنف الإيقافات الأخيرة فعلا حربا على الفساد أو مجرد "حرب شقوق"... أنصحك أولا أن تحذر ممن يطبل لك الآن في "وسائل الإعلام"...

Nouri  (Switzerland)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 16h 41m |           
يا شاهد الآن يقف معك الشعب فلا تتراجع ولا ترتعش كن قائد وتوكل على الله كي إسمك يدخل التاريخ.

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 16h 40m |           
شعار ''كلنا يوسف الشاهد'' يثير الريبة والشك ويذكرنا بصناعة المخلوع سابقا وعلى رئيس الحكومة أن يثبت أنه يحارب فعلا الفساد ولا ينتصر لأحد مروضي الكلاب لصالح خصمه *

Myassine  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 16h 17m |           
صدّقني يا شاهد ...فرصتك باش تدخل للتّاريخ و الله بلاصة الصّنبة متاع بورقيبة انت أولى بيها

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 15h 50m |           
نسانده طبعا، لكن بعد أن يتم إيقاف لوبي كمال اللطيف...

إلى حد الآن، لم نر غير شق جراية في المصيدة.

Kamelwww  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 15h 43m |           
هذا هو التصرف الصحيح، يجب على الجميع التحرك لمساندة الشاهد في هذه الحرب الصعبة على الفساد.
ومازلنا نطالب بإيقاف كمال اللطيف في أقرب وقت قبل أن يطلق كلابه لإتلاف المستندات التي تورطه.
نحن الشعب معك يا شاهد، فلا تتردد. فالفاسدون جبناء ولا يمكنهم الوقوف أمام الشعب كله.

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 15h 18m |           
ومن لايساند حرب الفساد يعش ابد الدهر تحت الفقر

Nourammar  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 15h 13m |           
ونحن نسانده من وراء الحاسوب

Jamjam  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 15h 13m |           
Un bon signal pour le peuple , Bon Courage Mr Le Premier Ministre , tu auras tout le soution du peuple . il faut agir vite contre la contrebande surtout , c'est le nerf de la corruption



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |143198 31187|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires