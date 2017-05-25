الجمعة. .. اجتماع شعبي تحت عنوان معا لمقاومة الفساد ''كلنا يوسف الشاهد''

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 21:10:33

- دعا عدد من مكونات المجتمع المدني و بعض مواقع التواصل الاجتماعي، الى تنظيم وقفة مساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، امام قصر الحكومة بالقصبة تحت عنوان "معا لمقاومة الفساد" " كلنا يوسف الشاهد"، وذلك على خلفية القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الحكومة بإيقاف عدد من رجال الاعمال التي تحوم حولهم شبهات فساد مالي و اداري ومسّ بالامن العام للدولة.وستنظم الوقفة الاحتجاجية الجمعة بساحة الحكومة بالقصبة انطلاقا من الساعة الخامسة مساء،وسترفع خلال هذه الوقفة شعارات تنادي بمقاومة الفساد و بمحاسبة الفاسدين و الوقوف صفا واحدا تحت راية تحرير هذا الوطن من المافيات و البارونات التي نهبت البلاد لمدة عقود من الزمن.