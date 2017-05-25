بون: وقفة احتجاجية رفضا لمشروع القانون المتعلّق بالمصالحة الإقتصاديّة

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 14:46:06

- قام اليوم عدد من نشطاء المجتمع المدني بمقاطعة الراين ( ألمانيا ) بوقفة احتجاجيّة أمام مقرّ القنصليّة العامّة بمدينة بون للتأكيد من جهة على مبدأ احترام الحريّات والإستجابة لمطالب الجهات في التنميّة والتشغيل, ومن جانب آخر على رفض مشروع القانون المتعلّق بالمصالحة الإقتصاديّة والماليّة المعروض من طرف رئاسة الجمهوريّة ، هذا وقد رفع المتظاهرون عدّة لافتات جاء من بينها " شغل ، حريّة ، كرامة وطنيّة ـ ـ مانيش مسامح .... .تتابع الجاليّة التونسيّة بالمهجر تطورات الأحداث التي تشهدها البلاد منذ أسابيع والتي كادت أن تدفع بالأوضاع إلى انزلاقات خطيرة نتيجة حالة الإحتقان الرهيبة في المشهد السياسي والإجتماعي ، الأمر الذي دعانا نحن اليوم كمجموعة من نشطاء المجتمع المدني لتنظيم وقفة احتجاجيّة أمام القنصليّة العامّة ببون للتأكيد على مبدأ احترام الحريّات وحق التظاهر السّلمي ، ورفضنا القاطع لمشروع قانون المصالحة الإقتصاديّة والماليّة الذي من المنتظر أن يعرض على مجلس نواب الشّعب ، ومن هذا المنطلق فإنّنا نعبّر من جهة على انحيازنا المطلق لمطالب المحتجين السّلميّة في تطاوين في التنميّة والتشغيل، وندين بشدّة عمليّة الدّهس التي تمّت ضدّ أحد المحتجين في الكامور والإستعمال المفرط للقوّة، بعد ان كنا نظنّ أنّ ثورة 17 سبتمبر، 14 جانفي قد قطعت نهائيّا مع الظلم ناهيك عن القتل، وإذ نناشد المحتجين إلى التمسك بسلمية التحركات والوقوف بقوة في وجه أيّ محاولة للتخريب أوالتوظيف السياسي للمطالب المشروعة التي يقرّها الدستور، فإنّنا ندعو الحكومة إلى التسريع بتنفيذ تعهداتها لصالح أبناء تطاوين وإبقاء باب الحوار مفتوحا حول بقيّة المطالب، ومن جانب آخر فإنّنا نعتبر أنّ فحوى مشروع قانون المصالحة المعروض بصيغته الحاليّة من طرف رئيس الدّولة لا يحترم أسس العدالة الإنتقاليّة ، وهو يكرّس عدم المحاسبة لأولئك الذين ارتكبوا انتهاكات في حقّ البلاد واستولوا على المال العام ، ولهذه الأسباب وغيرها نعبّر عن رفضنا لهذا المشروع لما يمثله من تشريع للفساد المالي واعتداء على حقّ الشعب في معرفة حقيقة الإنتهاكات والجهات التي كانت تقف ورائها، ونساند الدّعوات التي تطالب بسحبه، وذلك احتراما لدماء الشهداء وتمسّكا بمسارالعدالة الإنتقاليّة ودستور البلاد.الإمضاءنشطاء المجتمع المدني بألمانيا