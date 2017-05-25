حزب التكتل يعبر ارتياحه بإقدام الحكومة أخيرا وبعد تردّد طويل على بداية التحرّك في مقاومة منظومة الفساد

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 15:56:03

- أكدت الناطقة الرسمية لحزب التكتل " دنيا بن عصمان" على أن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات أجتمع يوم أمس الاربعاء 24 ماي لبحث آخر التطورات على ضوء الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال وأعوان الديوانة الذين تجوم حولهم شبهة الفساد.وعبر أعضاء المكتب السياسي لحزب التكتل عن تنويههم بإقدام الحكومة أخيرا وبعد تردّد طويل على بداية التحرّك في مقاومة منظومة الفساد رغم شحّ المعلومات عن هذا التحرّك إلى حدّ الأن، كما يعبّرون عن حرصهم الشديد أن يكون ذلك نابعا من انتقال حقيقي في إرادتها السياسية من رفع شعار مقاومة الفساد إلى محاربة فعلية لهذه الظاهرة التي تهدد الإقتصاد والاستقرار ومتابعة جميع الفاسدين بدون تمييز أو تراجع.كما يثمن أعضاء المكتب السياسي عمل هيئة الحقيقة والكرامة وجلسات الاستماع الأخيرة ودورها في بداية كشف الحقيقة على تفشي ظاهرة الفساد في مفاصل الدولة وفي الديوانة خاصة.ويحيي حزب التكتل جميع القوى الحية التي انخرطت بقوة وفاعلية في مقاومة الفساد ويدعو مرة أخرى رئيس الجمهورية إلى سحب قانون المصالحة المغشوشة وإلى التمسك بالدستور والعمل على فرض إحترامه ودعم مسار العدالة الإنتقالية والمصالحة الحقيقية.