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Politique

الانتخابات البلدية واستعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاحها محور لقاء مهدي بن غربية بشفيق صرصار

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - شكلت استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجاهزيّتها لإنجاح الانتخابات البلدية القادمة محور لقاء وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية صباح اليوم الخميس برئيس هيئة الانتخابات "المستقيل" شفيق صرصار.



وأكد بن غربية حسب بلاغ للوزارة استعداد حكومة الوحدة الوطنية لمساعدة الهيئة على إنجاح هذا المسار الانتخابي وتوفير الظروف الملائمة لتيسير عمل الهيئة في هذا المجال.

كما تمحور اللقاء حول استعدادات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتنظيم حملة اتصالية واسعة للتعريف بمسار الانتخابات البلدية التي تقبل البلاد على تنظيمها في 17 ديسمبر 2017 ومساعي الهيئة لتعزيز مواردها البشرية على المستويين المركزي والجهوي استعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي، الى جانب استعراض الجهود المبذولة لاحتضان تونس لمقر المنظمة العربية للإدارات الانتخابية.
ليلى



Publié le:2017-05-25 13:52:54

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