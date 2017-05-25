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دخول عمال شركة تقنيات البلور في المرناقية في إضراب بيومين

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - دخل عمال شركة تقنيات البلور بالمرناقية اليوم الخميس في إضراب عن العمل يتواصل غدا الجمعة وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ عدد من المطالب حسب ما أفاد به بشير التوجاني كاتب عام النقابة الاساسية بالشركة مراسلة (وات) بالجهة .



وأوضح نفس المصدر أن الاضراب بيومين يأتي بعد تعمد غياب الممثل القانوني للشركة على الجلسة الصلحية المنعقدة بمقر الولاية مع ضرب ادارة الشركة للحق النقابي عبر الشكايات الامنية في حق العمال والتهديدات وتوتير المناخ العام عبر إسناد العقوبات العشوائية ، حسب قوله.

وأضاف أن إدارة الشركة التي تشغّل 75 عاملا لم تعمل على تطبيق محاضر الجلسات الممضاة سابقا والتي تتمحور حول منحة الانتاج ومقتضيات التصنيف المهني حسب الصنف والدرجة والأقدمية ومسألة لباس الشغل، مشيرا إلى ما اعتبره افتعال الشركة التي تحصلت خلال هذا الشهر على شهادة الجودة ايزو 90011 نسخة 2015 أزمة اقتصادية لتسريح العمال وإرساء مناخ عام متوتّر مع العمال، حسب تقييمه .
ن ع/جود



Publié le:2017-05-25 13:50:36

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