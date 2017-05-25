رئيس الجمهورية يؤكد للشاهد على وجوب المضي قدمًا في الحرب على الفساد

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 13:01:54

- إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي افاد في تصريح إعلامي أن اللقاء استعرض الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة إلى آخر مستجدات الحملة الجارية حاليا لمكافحة الفساد.وأضاف الشاهد أن رئيس الجمهورية أكّد على وجوب المضي قدمًا في الحرب على الفساد وعلى كلّ ما من شأنه أن يهدّد كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها وأمنها القومي، وعلى ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لذلك، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.وكان رئيس الحكومة قد قال مساء أمس الاربعاء في تصريح إعلامي في قصر الحكومة بالقصبة، إن "الحكومة ستخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية وهي متحملة لمسؤولياتها"، وذلك بعد حملة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في الفساد.ودعا الشاهد، التونسيين إلى الوحدة في خوض هذه المعركة، مضيفا في هذا السياق قوله " في الحرب على الفساد ليست هناك خيارات ... إما الفساد وإما تونس ".