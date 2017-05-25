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Politique

رئيس الجمهورية يؤكد للشاهد على وجوب المضي قدمًا في الحرب على الفساد

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - إلتقى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، بقصر قرطاج، رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي افاد في تصريح إعلامي أن اللقاء استعرض الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة إلى آخر مستجدات الحملة الجارية حاليا لمكافحة الفساد.



وأضاف الشاهد أن رئيس الجمهورية أكّد على وجوب المضي قدمًا في الحرب على الفساد وعلى كلّ ما من شأنه أن يهدّد كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها وأمنها القومي، وعلى ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لذلك، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الحكومة قد قال مساء أمس الاربعاء في تصريح إعلامي في قصر الحكومة بالقصبة، إن "الحكومة ستخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية وهي متحملة لمسؤولياتها"، وذلك بعد حملة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في الفساد.
ودعا الشاهد، التونسيين إلى الوحدة في خوض هذه المعركة، مضيفا في هذا السياق قوله " في الحرب على الفساد ليست هناك خيارات ... إما الفساد وإما تونس ".



Publié le:2017-05-25 13:01:54

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8 de 8 commentaires pour l'article 143187

Falfoul  (Tunisia)  |Vendredi 26 Mai 2017 à 13h 05m |           
تجي تفهم تدوخ ... موش هو اللي هبط مشروع قانون المصالحة ...

Kamelwww  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 17h 47m |           
لا أريد أن أفسد هذا المهرجان من الفرح في الحرب على الفساد...
إنما أظن أن السبسي شد أذن الشاهد وأمره بالكف عن الإيقافات التي تخص الحيتان الكبيرة أمثال اللطيف وحافظ ونبيل القروي ...
هل كان كل هذا زوبعة في فنجان ! شخصيا أريد أن أبقى متفائلا وأنتظر إيقاف اللطيف زعيم المافيا.

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 14h 59m |           
بشرى لاصحاب الكروش الدازة من فلوس الشعب عقاقير مقاومة الفساد تسهل الطبيعة

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 13h 51m |           
الرئيس يسأل -إسمي مكتوب -؟

Abid_Tounsi  (United States)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 13h 46m |           
أتحدى أن يتم إيقاف لوبي كمال اللطيف

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 13h 41m |           
الكاميرا الخفية الرمضانية ؟

Aideaudeveloppement  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 13h 39m | Par           
Bonjour et merci beaucoup que LE TRÈS BON DIEU vous aide et vous protege. Continuer et bon courage cordialement

Wissem_latrach  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 13h 15m |           
بالله شكون العاقل اللي باش يصدق أن السبسي والشاهد سيخوضان حربا لمكافحة الفساد؟

الفساد أصدر اليوم بيانا رسميا بإمضاء لوبيات النفط لمساندة الحكومة الفاسدة في حربها على الفساد؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودّع منها" رواه الحاكم في المستدرك

نرجعو لموضوعنا، وين الثروات؟
#الرخ_لا



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