رئيس الجمهورية يؤكد للشاهد على وجوب المضي قدمًا في الحرب على الفساد

وأضاف الشاهد أن رئيس الجمهورية أكّد على وجوب المضي قدمًا في الحرب على الفساد وعلى كلّ ما من شأنه أن يهدّد كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها وأمنها القومي، وعلى ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لذلك، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وكان رئيس الحكومة قد قال مساء أمس الاربعاء في تصريح إعلامي في قصر الحكومة بالقصبة، إن "الحكومة ستخوض المعركة ضد الفساد حتى النهاية وهي متحملة لمسؤولياتها"، وذلك بعد حملة الإيقافات التي شملت عددا من رجال الأعمال المشتبه في تورطهم في الفساد.
ودعا الشاهد، التونسيين إلى الوحدة في خوض هذه المعركة، مضيفا في هذا السياق قوله " في الحرب على الفساد ليست هناك خيارات ... إما الفساد وإما تونس ".
Publié le:2017-05-25 13:01:54
Par:mah20 (France )
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