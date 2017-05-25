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Politique

وزير الدفاع الوطني يتقدم بواجب العزاء الى عائلة السكرافي

Jeudi 25 Mai 2017
بــاب نــات - أدى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، اليوم الخميس، بتكليف من رئيس الحكومة، زيارة إلى عائلة الفقيد أنور السكرافي، ببئر الأحمر من ولاية تطاوين، الذي توفي الإثنين الماضي في إحتجاجات الكامور (محطة ضخ البترول والمنفذ الرئيسي لشركات الصحراء نحو حضائرها).



وبعد أن قدّم تعازيه إلى عائلة الفقيد، أكد الحرشاني أن حيثيات الحادث الأليم هي محل عناية من قبل القضاء العسكري، الذي تولى في الإبان إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

ودعا بالمناسبة أهالي الجهة، إلى العمل على تهدئة الأوضاع، خاصة وأن الحكومة متفاعلة مع مشاغل الجهة ومطالب شبابها المشروعة، وحريصة على دفع التنمية في كافة المجالات، بما يوفر فرصا أكثر للنماء والتشغيل.
ليلى



Publié le:2017-05-25 14:56:15

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3 de 3 commentaires pour l'article 143185

Jamjam  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 15h 38m |           
الله يرحمو
ils doivent etre bien content , ceux qui ont chauffe a blanc pousse ce jeune a la mort . ceux qui ont donne l ordre d attaquer la vanne de Petrole savent tres bien qu il ya un grand risque pour la vie de ces jeunes , ils sont responsables de sa mort . il faut les juger . ils dorment bien ces criminels maintenant

Momo1  (Tunisia)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 13h 30m |           
خطوة وحركة ممتازة رحم الله الفقيد؟نتمنى ان يكون المواطن عزيزا دائما فبدون كرامةلاحاجة لنا بالمواطنة والإنتماء نحن نحب هذا الوطن رغم الداء والأعداء

Karimyousef  (France)  |Jeudi 25 Mai 2017 à 13h 03m | Par           
C'est un geste d'une grande noblesse. Autant il faut être très ferme avec les contrebandiers autant il faut se montrer bienveillant avec le petit peuple.



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