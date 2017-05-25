وزير الدفاع الوطني يتقدم بواجب العزاء الى عائلة السكرافي

وبعد أن قدّم تعازيه إلى عائلة الفقيد، أكد الحرشاني أن حيثيات الحادث الأليم هي محل عناية من قبل القضاء العسكري، الذي تولى في الإبان إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.
ودعا بالمناسبة أهالي الجهة، إلى العمل على تهدئة الأوضاع، خاصة وأن الحكومة متفاعلة مع مشاغل الجهة ومطالب شبابها المشروعة، وحريصة على دفع التنمية في كافة المجالات، بما يوفر فرصا أكثر للنماء والتشغيل.
ليلى
Publié le:2017-05-25 14:56:15
Par:mah20 (France )
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