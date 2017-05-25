وزير الدفاع الوطني يتقدم بواجب العزاء الى عائلة السكرافي

Jeudi 25 Mai 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-05-25 14:56:15

- أدى وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، اليوم الخميس، بتكليف من رئيس الحكومة، زيارة إلى عائلة الفقيد أنور السكرافي، ببئر الأحمر من ولاية تطاوين، الذي توفي الإثنين الماضي في إحتجاجات الكامور (محطة ضخ البترول والمنفذ الرئيسي لشركات الصحراء نحو حضائرها).وبعد أن قدّم تعازيه إلى عائلة الفقيد، أكد الحرشاني أن حيثيات الحادث الأليم هي محل عناية من قبل القضاء العسكري، الذي تولى في الإبان إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات هذا الحادث، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.ودعا بالمناسبة أهالي الجهة، إلى العمل على تهدئة الأوضاع، خاصة وأن الحكومة متفاعلة مع مشاغل الجهة ومطالب شبابها المشروعة، وحريصة على دفع التنمية في كافة المجالات، بما يوفر فرصا أكثر للنماء والتشغيل.ليلى