Radio Babnet Tunisie  On Air: Warda - Ana ayza Mo3gizaa  
Médias

Front page des journaux de Tunisie

Vendredi 26 Mai 2017
Front page des journaux de Tunisie ...














Publié le:2017-05-26 10:01:36

cadre-920291805255614c70b957514119aa1f-2017-05-26 10:01:36
    
    
    
    
    




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12361,2

  • (23 mai)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,74409 DT        1$ =2,43200 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 mai)   354,5 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140861 189566|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires