سمير الوافي لمحبي بورقيبة: اين حبكم وإخلاصكم عندما عاش الزعيم مهانا ومعزولا

Lundi 27 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-27 23:25:55

- انتقد الإعلامي بقناة الحوار التونسي سمير الوافي ما وصفها بتناقضات محبي الزعيم الحبيب بورقيبة.وتسائل سمير الوافي في صفحته الرسمية " اين المحبون والمخلصون لبورقيبة عندما عاش مهانا ومعزولا." عدد المدافعين عن بورقيبة اليوم وعدد المتعصبين له والمتكلمين باسمه ومحبيه...يجعلني أستغرب...اذا كان للزعيم كل هذا العدد الكبير من "المخلصين" و "المحبين" و المدافعين...فكيف عاش آخر حياته مهانا ومعزولا ومهمشا وأسيرا ومنسيا !؟؟...وكيف عاش ذلك المصير التعيس ووراءه كل هذه المحبة والتقدير والاجلال والاخلاص !؟...أين كان كل هؤلاء وأين كان وفائهم للزعيم وأين كانت بورقيبيتهم عندما كان يستغيث ويستنجد !؟...وردة واحدة في يد بورقيبة وهو حي أفضل كثيرا من آلاف باقات الورد على قبره بعد موته...!"