عبد العزيز الصيد متحدثا عن برهان بسيّس: الليلة فقدت الحرباء الرتبة الأولى في القدرة على التلون
Dimanche 26 Mars 2017
بــاب نــات -
استضاف الاعلامي سمير الوافي مساء الأحد 26 مارس المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس برهان بسيّس.
وفي هذا الاطار علّق المحامي عبد العزيز الصيد من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك قائلا " لليلة فقدت الحرباء الرتبة الأولى في القدرة على التلون... سبحانه وتعالى خلق الانس و خلق الجان و خلق معهم برهان".
Par:bensa (France )
Sur: الجم: احتفالات في الجم بعد غلق نقطة بيع الخمور