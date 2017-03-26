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Politique

محسن مرزوق: ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة عمل حاقد تصب موائده لصالح طرف ايديولوجي يكره الدولة الوطنية العصرية

Dimanche 26 Mars 2017
بــاب نــات - علّق الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق الأحد 26 مارس على دعوة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إلى إعادة كتابة تاريخ تونس استنادا إلى المادة الأولية التي جمعتها الهيئة.

وقال محسن مرزوق، في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه ليس معيبا إعادة قراءة تاريخ تونس المعاصر, مضيفا أن هذا العمل يتطلب موضوعية وحيادا وحرفية لا تتوفر في "الهيئة التي تترأسها بن سدرين".

واضاف محسن مرزوق أن ما تقوم به الهيئة عمل إيديولوجي حاقد تصبّ فوائده لصالح طرف إيديولوجي يكره الدولة الوطنية العصرية قبل أن يكره الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة.

وفي ما يلي تدوينة محسن مرزوق:

" ليس معيبا ان نعيد قراءة تاريخنا المعاصر ولكن هذا العمل يتطلب الموضوعية والحياد والحرفية وهي عناصر لا تتوفر في الهيئة التي تترأسها بن سدرين. فلا شك ان لكل فترة من تاريخنا أخطاؤها وضحاياها كما لها انجازاتها وأبطالها. ويتطلب تقييم التاريخ تعاليا علميا واخلاقيا في نفس الوقت. اما
ما تقوم به هيئة تترأسها واحدة من ناشطات روابط حماية الثورة سيئة الذكر فهو عمل ايديولوجي حاقد تصب فوائده لصالح طرف ايديولوجي يكره الدولة الوطنية العصرية قبل ان يكره الزعيم المهيب الحبيب بورقيبة
ورغم كل الجهود البائسة، ستفشل محاولات طمس إرث أب الدولة الوطنية التونسية وسيبقى علامة مضيئة في تاريخنا المعاصر مثله مثل عظام التاريخ ولن يذكر التاريخ شيئا عن الاقزام الصغار الذين يريدون تشويهه
سيلفهم النسيان والاحتقار والتهميش ولن يبقى من ذكرهم شيء سوى انهم نكرات حاولوا فتنة فينا ولم يفلحوا".




Publié le:2017-03-26 22:30:39

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