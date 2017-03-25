الإمام رضا الجوادي يدعو الى محاكمة الوفد النيابي الذي زار سوريا

وقال الجوادي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية " نطالب بمحاكمة الرّحوي وقسيلة والقطّي ومباركة البراهمي ومن سيعود معهم من بؤر التوتر بعد زيارتهم الخيانية للشعب السوري وثورته، وللشعب التونسي وثورته، بتهمة التواصل مع الإرهابيين المجرم بشار وحلفائه.
كما دعا الجوادي الى سجن كافة أعضاء الوفد البرلماني الذي زار سوريا لأنهم يشكلون خطرا على البلاد والعباد.
جدير بالذكر ان وفد نيابي ادى زيارة الى دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الاسد وسط استنكار هدد من النواب والأحزاب.
Publié le:2017-03-25 23:25:22
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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