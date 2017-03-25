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Politique

سامية عبّو: في حال احالة قانون المصالحة على مجلس الشعب سيكون الشارع هو الفيصل

Samedi 25 Mars 2017
بــاب نــات - قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو السبت 25 مارس أنه في حال تمرير قانون المصالحة الى مجلس النواب فان الشارع سيكون الفيصل حسب تعبيرها.


Credits Shems FM

وقالت سامية عبّو في تصريح لاذاعة شمس اف أم على هامش زيارتها لولاية مدنين أن قانون المصالحة يعتبر كارثة ويقنن الفساد ومنظومة الاستبداد ويجب التصدي له حتى لو استوجب ذلك العصيان المدني حسب قولها.
وتابعت سامية عبّو " ستكون المعركة في الشارع تصديا لقانون المصالحة".
يذكر أن الرئيس المؤسس للتيار الديمقراطي قد دعا في وقت سابق التونسيين الى العصيان المدني في صورة تمرير قانون المصالحة.



Publié le:2017-03-25 23:14:11

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1 de 1 commentaires pour l'article 140441

Fethi Mnasri  (Tunisia)  |Samedi 25 Mars 2017 à 23h 55m |           
نعم الشارع هو الفيصل ...و لقد اشتاق الثوار الاحرار الى الشارع و يجب تصحيح عديد الامور ....



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