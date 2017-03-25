سامية عبّو: في حال احالة قانون المصالحة على مجلس الشعب سيكون الشارع هو الفيصل

Samedi 25 Mars 2017

بــاب نــات





Credits Shems FM





Publié le:2017-03-25 23:14:11

- قالت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبّو السبت 25 مارس أنه في حال تمرير قانون المصالحة الى مجلس النواب فان الشارع سيكون الفيصل حسب تعبيرها.وقالت سامية عبّو في تصريح لاذاعة شمس اف أم على هامش زيارتها لولاية مدنين أن قانون المصالحة يعتبر كارثة ويقنن الفساد ومنظومة الاستبداد ويجب التصدي له حتى لو استوجب ذلك العصيان المدني حسب قولها.وتابعت سامية عبّو " ستكون المعركة في الشارع تصديا لقانون المصالحة".يذكر أن الرئيس المؤسس للتيار الديمقراطي قد دعا في وقت سابق التونسيين الى العصيان المدني في صورة تمرير قانون المصالحة.