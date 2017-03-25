سامية عبّو: في حال احالة قانون المصالحة على مجلس الشعب سيكون الشارع هو الفيصل

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وقالت سامية عبّو في تصريح لاذاعة شمس اف أم على هامش زيارتها لولاية مدنين أن قانون المصالحة يعتبر كارثة ويقنن الفساد ومنظومة الاستبداد ويجب التصدي له حتى لو استوجب ذلك العصيان المدني حسب قولها.
وتابعت سامية عبّو " ستكون المعركة في الشارع تصديا لقانون المصالحة".
يذكر أن الرئيس المؤسس للتيار الديمقراطي قد دعا في وقت سابق التونسيين الى العصيان المدني في صورة تمرير قانون المصالحة.
Publié le:2017-03-25 23:14:11
Par:Fethi Mnasri (Tunisia )
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