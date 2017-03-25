مذيعة قناة تونسنا تتغزّل بأناقة محسن حسن

Samedi 25 Mars 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 22:58:59

- استضافت قناة تونسنا السبت 25 مارس القيادي في حركة نداء تونس محسن حسن ضمن برنامج نجوم.هذا وقامت مذيعة البرنامج بمغازلة محسن حسن والتغزل بأناقته على المباشر.