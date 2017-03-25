On Air: Nour Mehanna - Amrena-Lallah
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مذيعة قناة تونسنا تتغزّل بأناقة محسن حسن
Samedi 25 Mars 2017
بــاب نــات
- استضافت قناة تونسنا السبت 25 مارس القيادي في حركة نداء تونس محسن حسن ضمن برنامج نجوم.
هذا وقامت مذيعة البرنامج بمغازلة محسن حسن والتغزل بأناقته على المباشر.
Publié le:2017-03-25 22:58:59
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