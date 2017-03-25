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ابنة منصف المرزوقي تصدر كتابها الجديد في نيويورك تحت عنوان ''الاسلام في أمريكا''
Samedi 25 Mars 2017
بــاب نــات
- أعلن رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب حراك تونس الارادة منصف المرزوقي يوم السبت 25 مارس صدور كتاب جديد لابنته الدكتورة نادية المرزوقي يحمل عنوان "
الاسلام في أمريكا
".
وكتب منصف المرزوقي على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة جاء فيها ما يلي:
" صدور كتاب'' الإسلام في أمريكا '' في نيورك لابنتي الدكتورة نادية المرزوقي
" صحيح أن العرق دسّاس كما يقول أجدادنا
Publié le:2017-03-25 22:27:07
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