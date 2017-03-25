Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Enta el Hobb  
Politique

ابنة منصف المرزوقي تصدر كتابها الجديد في نيويورك تحت عنوان ''الاسلام في أمريكا''

Samedi 25 Mars 2017
بــاب نــات - أعلن رئيس الجمهورية السابق ورئيس حزب حراك تونس الارادة منصف المرزوقي يوم السبت 25 مارس صدور كتاب جديد لابنته الدكتورة نادية المرزوقي يحمل عنوان " الاسلام في أمريكا ".

وكتب منصف المرزوقي على صفحته الرسمية بالفايسبوك تدوينة جاء فيها ما يلي:
" صدور كتاب'' الإسلام في أمريكا '' في نيورك لابنتي الدكتورة نادية المرزوقي
" صحيح أن العرق دسّاس كما يقول أجدادنا





Publié le:2017-03-25 22:27:07

rtt-1194481f4c033f683ddce04aa22fe29e-2017-03-25 22:27:07
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140439



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises

  • ()
  • Jours d'importation

  •              1 € =  DT        1$ = DT
  • Solde Compte du Trésor   ()    MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140439 4811|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires