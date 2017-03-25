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سمير الوافي يكشف: حمة الهمامي يرفض الحضور في برنامج لمن يجرؤ لأن أسئلتي حول علاقته بالدين تقلقه

Samedi 25 Mars 2017
بــاب نــات - كشف الاعلامي سمير الوافي الجمعة 24 مارس خلال استضافته في برنامج حواري على اذاعة أي اف أم عن سبب رفض الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمتمي الحضور في برنامج لمن يجرؤ فقط.


Credits IFM

وقال سمير الوافي أن الأسئلة المتعلقة بالدين " تقلق " حمة الهمامي, مؤكدا أن ذلك هو سبب عدم حضورة في البرنامج.
وأضاف الوافي أنّ حمة الهمامي حالة خاصة لأنّه من الشخصيات التي لا تريد الحضور في البرنامج لسبب شخصي وهو أنّه عندما اِستضفته سابقاً في برنامج "الصراحة راحة" طرح عليه سؤال مطروح في ذلك الوقت وهو "ماهي علاقته بالدين"، مشيراً إلى أنّ هذا السؤال لم يعجبه ورأى أنه محرج.
وأشار سمير الوافي إلى أن حمّة الهمامي اِتصل به بعد التسجيل وطلب منه حذف السؤال والإجابة معللا ذلك بأن "المسألة بش تقلقني"، لكنه رفض الاِستجابة لذلك وأبقى على السؤال والإجابة ومن حينها يرفض الهمامي الحضور في برامجه.



Publié le:2017-03-25 22:19:19

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