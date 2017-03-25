Radio Babnet Tunisie  On Air: Fahd Ballan - Jassa Tabibou  
Politique

المقاوم عمر الصيد لهيئة الحقيقة والكرامة: مطلبي الوحيد نزع صفة الخيانة عني

Samedi 25 Mars 2017
بــاب نــات - طالب المقاوم " اليوسفي" " عمر الصيد" في شهادته في هيئة الحقيقة والكرامة ان مطلبه الوحيد هو بتخليصه من صفة خائن التي ظلت ملازمة له طول حياته على خلفية انحيازه إلى صالح بن يوسف في مقاومة الاستعمار الفرنسي. ورد اعتباره بعد تعرّضه للإهانات العديدة من قبل منتسبي لجان الرعاية بمنطقة دوز وحرمانه من أبسط الحقوق كالصحّة والعمل.
وتابع عمر الصيد " لم أقاتل لمصلحة شخصية ولمنافع ولكن لصالح تحرير بلدي ومن العيب اطلاق صفة الخيانة تجاهي".
وقال عمر الصيد اذا أرادت الدولة التونسية منحي صفة المقاوم فهذا يعود لها".

وعمر الصيد الذي قدم شهادته في جلسة الجمعة من مواليد اوت 1933 بدوز وهو ينتمي إلى عائلة مقاومة حيث أن جده لوالدته محمد الغول هو أحد قادة انتفاضة المرازيق بالجنوب.

كما التحق مبكرا بالعمل السياسي حيث انتسب الى الحزب الحر الدستوري التونسي في ديسمبر 1949 وتدرّج في المسؤوليات الحزبيّة الى أن شغل منصب كاتب عام شعبة الحزب بالعوينة الشماليّة بدوز سنة 1954 ثمّ أمين مال سنة 1955 للشعبة الحزبيّة التي أصبحت حينها تنتمي للأمانة العامة.


وشارك الصيد في عديد المعارك التي شهدها الجنوب التونسي ضدّ الاستعمار الفرنسي لعلّ أبرزها معركة جبل عشرات بتطاوين تحت إمرة القائد علي بن حمد.



Publié le:2017-03-25 12:00:48

rtt-f210e73a1f5c90c25c3f8fbee4af9c70-2017-03-25 12:00:48
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 140407



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    13089,6

  • (23/03)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,44736 DT        1$ =2,29470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/03)   300,6 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |140407 2542|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires