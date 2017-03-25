المقاوم عمر الصيد لهيئة الحقيقة والكرامة: مطلبي الوحيد نزع صفة الخيانة عني

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بــاب نــات





Publié le:2017-03-25 12:00:48

- طالب المقاوم " اليوسفي" " عمر الصيد" في شهادته في هيئة الحقيقة والكرامة ان مطلبه الوحيد هو بتخليصه من صفة خائن التي ظلت ملازمة له طول حياته على خلفية انحيازه إلى صالح بن يوسف في مقاومة الاستعمار الفرنسي. ورد اعتباره بعد تعرّضه للإهانات العديدة من قبل منتسبي لجان الرعاية بمنطقة دوز وحرمانه من أبسط الحقوق كالصحّة والعمل.وتابع عمر الصيد " لم أقاتل لمصلحة شخصية ولمنافع ولكن لصالح تحرير بلدي ومن العيب اطلاق صفة الخيانة تجاهي".وقال عمر الصيد اذا أرادت الدولة التونسية منحي صفة المقاوم فهذا يعود لها".وعمر الصيد الذي قدم شهادته في جلسة الجمعة من مواليد اوت 1933 بدوز وهو ينتمي إلى عائلة مقاومة حيث أن جده لوالدته محمد الغول هو أحد قادة انتفاضة المرازيق بالجنوب.كما التحق مبكرا بالعمل السياسي حيث انتسب الى الحزب الحر الدستوري التونسي في ديسمبر 1949 وتدرّج في المسؤوليات الحزبيّة الى أن شغل منصب كاتب عام شعبة الحزب بالعوينة الشماليّة بدوز سنة 1954 ثمّ أمين مال سنة 1955 للشعبة الحزبيّة التي أصبحت حينها تنتمي للأمانة العامة.وشارك الصيد في عديد المعارك التي شهدها الجنوب التونسي ضدّ الاستعمار الفرنسي لعلّ أبرزها معركة جبل عشرات بتطاوين تحت إمرة القائد علي بن حمد.