المقاوم عمر الصيد لهيئة الحقيقة والكرامة: مطلبي الوحيد نزع صفة الخيانة عني

وتابع عمر الصيد " لم أقاتل لمصلحة شخصية ولمنافع ولكن لصالح تحرير بلدي ومن العيب اطلاق صفة الخيانة تجاهي".
وقال عمر الصيد اذا أرادت الدولة التونسية منحي صفة المقاوم فهذا يعود لها".
وعمر الصيد الذي قدم شهادته في جلسة الجمعة من مواليد اوت 1933 بدوز وهو ينتمي إلى عائلة مقاومة حيث أن جده لوالدته محمد الغول هو أحد قادة انتفاضة المرازيق بالجنوب.
كما التحق مبكرا بالعمل السياسي حيث انتسب الى الحزب الحر الدستوري التونسي في ديسمبر 1949 وتدرّج في المسؤوليات الحزبيّة الى أن شغل منصب كاتب عام شعبة الحزب بالعوينة الشماليّة بدوز سنة 1954 ثمّ أمين مال سنة 1955 للشعبة الحزبيّة التي أصبحت حينها تنتمي للأمانة العامة.
وشارك الصيد في عديد المعارك التي شهدها الجنوب التونسي ضدّ الاستعمار الفرنسي لعلّ أبرزها معركة جبل عشرات بتطاوين تحت إمرة القائد علي بن حمد.
Publié le:2017-03-25 12:00:48
Par:kamelwww (France )
Sur: بوغلاب: شكون كلّفهم المواطنين في الجم باش ينوبوا الذات الإلهيَّة ويسهروا على الأخلاق