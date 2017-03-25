القيروان: أعمال عنف وفوضى في مستشفى ابن الجزار بعد وفاة طفل

Samedi 25 Mars 2017

بــاب نــات





Credits Sabra FM





Publié le:2017-03-25 10:14:20

- شهد مستشفى ابن الجزار بالقيروان حالة من الفوضى صباح اليوم السبت 25 مارس 2017 إثر وفاة رضيع بقسم الأطفال ودخول أفراد عائلته وأقاربهم في حالة هيجان متهمين الطاقم الطبي بالإهمال.وقام فان المحتجون باحتجاز ممرضين وأطباء وهشموا بعض الواجهات البلورية بالمستشفي مما استوجب تحول تعزيزات أمنية مكثفة على عين المكان.وقد أكد كاتب عام النقابة الأساسية للصجة بالقيروان بلقاسم الخلفاوي في اتصال هاتفي بـ”صبرة أف أم” أن الطفل يبلغ من العمر سنة ويعاني من مرض مزمن ، محملا المسؤولية لوالي القيروان الذي تعهد بإحداث نقطة أمنية من السابعة ليلا إلى حدود السابعة صباحا لكنه لم يتم إحداثها.ومن جهته وجه والد الطفل المتوفى ، اتهم الاطار الطبي بالتقصير والاهمال ما أدى الى وفاة ابنه .